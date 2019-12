Million Day/ Estrazione numeri vincenti del 21 dicembre 2019: oggi nuovi milionari?

La fortuna non va in vacanza con il Million Day, che infatti torna oggi con una nuova estrazione (LEGGI I NUMERI VINCENTI RIPORTATI A FONDO ARTICOLO). La dea bendata ha il suo bel da fare stasera con le varie estrazioni che sono in programma. Le danze si aprono alle 19:00 appunto col MillionDay, poi arriverà il turno dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, a cui si aggiunge il Simbolotto. Il weekend dunque è ricco di occasioni per cambiare la propria vita. Nel caso del Million Day lo si può fare vincendo un milione di euro: questo è infatti il massimo importo previsto per chi riesce a indovinare tutti e cinque i numeri vincenti. Un’impresa difficile ma non impossibile, non a caso la lista dei fortunati cresce e infatti annovera ben 92 milionari. L’astinenza però comincia a farsi sentire: è dall’8 dicembre che non viene centrata la cinquina fortunata. Bisogna rompere allora il digiuno e regalarsi delle feste natalizie straordinarie.

MILLION DAY, OGGI UNA NUOVA ESTRAZIONE

Questi sono giorni intensi tra lavoro, preparativi per il Natale e regali da acquistare. E in alcuni casi non mancano le preoccupazioni. Il Million Day potrebbe spazzarne via qualcuna con le sue vincite. E giocando un solo euro. Questo è infatti l’importo che serve per partecipare all’estrazione del MillionDay. E allora offritevi un “caffè” e tentate la fortuna. Se non sapete come fare, potete farvi aiutare dal sito ufficiale del gioco Sisal. Con un conto di gioco si può giocare online la schedina. E non ci sono cambiamenti per le probabilità di vincita. Tra l’altro gli ultimi due milionari hanno vinto con giocate effettuate online, quindi può cambiare la forma, anzi il luogo, ma non la sostanza. Scegliete una combinazione di numeri tra 1 e 55 ed effettuate la vostra giocata. Se invece avete voglia di cimentarvi con una modalità di gioco diversa, tenete presente che al MillionDay si può giocare anche con schedine plurime o sistemistiche, oltre a quelle singole.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 21 DICEMBRE 2019

13 – 23 – 26 – 39 – 53

(I numeri vincenti del concorso del MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



