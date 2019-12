Million Day/ Estrazione numeri vincenti del 24 dicembre 2019: oggi nuovi premi

Natale è arrivo, Gesù Bambino sta per farlo, i regali sono pronti e perché non aggiungerci, magari, una bella vincita al Million Day di questa fredda Vigilia? L’estrazione di oggi è pronta a scattare come di consueto alle ore 19, anche se la Dea Bendata dovrà “dividersi” in questo 24 dicembre vista la concomitanza con il Superenalotto e il Lotto che sbarcano alle ore 18 con l’estrazione speciale prima di Natale. Come noto ormai nel gioco sempre più seguito dagli incalliti speranzosi italiani, nel Million Day la vincita massima è quel Milione di euro di “marcopoliana memoria”, premio per chi riuscirà ad indovinare tutti e 5 i numeri vincenti. L’impresa con l’aiuto di una “spintarella” della fortuna in questi giorni di feste, non è impossibile (sono già 92 i milionari vincenti nel gioco tutto sommato ancora molto giovane): pronti ad interrompere il digiuno che dura però ormai dal’8 dicembre scorso? Dall’Immacolata al Natale, chissà se magari possa essere di buon auspicio! (Qui sotto in fondo alla pagina i numeri vincenti non appena avverrà l’estrazione)

MILLION DAY, OGGI UNA NUOVA ESTRAZIONE

Come giocare al Million Day? Molto semplice, basta scegliere una combinazione di numeri tra 1 e 55 ed effettuare la vostra giocata. Se invece avete voglia di cimentarvi con una modalità di gioco diversa, magari sotto le feste vi sentite più “fantasiosi”, benissimo potere sempre ricorrere alle schedine plurime o sistemistiche, oltre a quelle singole del classico Million Day. Il portale Sisal dedicato vi spiega tutto e vi dà anche qualche consiglio di giocata: se non avete voglia di essere “fantasiosi” – magari avete finito tutto l’estro nei nei preparativi per la Cena della Vigilia – potete infatti farvi guidare sulla giocata online della schedina, senza cambiamenti in negativo sulla probabilità di vincita. Non escludete tra l’altro il vecchio “detto” non c’è due senza tre: le ultime due vincite da 1 milione sono state effettuate ad inizio dicembre proprio con giocate online. Che sia un modo “augurante” per la sera prima di Natale, magari da passare con un “milioncino” più nel conto in banca?

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 24 DICEMBRE 2019

10 – 12 – 16 – 36 – 54

(I numeri vincenti del concorso del MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA