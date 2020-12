MILLION DAY/ Estrazione numeri vincenti martedì 1 dicembre 2020: la combinazione di oggi

É arrivato il momento che tutti stavamo aspettando: pochi istanti fa si è tenuta l’estrazione del Million Day di oggi, martedì 1 dicembre 2020, e non ci resta che scoprire se festeggeremo il 139esimo vincitore milionario della storia del gioco Lottomatica. Come ormai ben sappiamo, chi indovina la cinquina vincente si porta a casa 1 milione di euro, ma sono previsti anche altri premi: chi indovina quattro numeri su cinque si porta a casa 1.000 euro, chi ne indovina tre su cinque si porta a casa 100 euro, mentre chi ne indovina due su cinque si deve accontentare di 2 euro. La probabilità di vincita è di 1 su 3.478.761, quindi non è proprio semplicissimo, ma i premi secondari potrebbero rendere più dolce la giornata. Non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento a domani, mercoledì 2 dicembre 2020, per una nuova estrazione del Million Day. (Aggiornamento di MB)

L’ESTRAZIONE DELLA CINQUINA VINCENTE IN ARRIVO…

Inizia un nuovo mese e chissà se sarà fortunato come il precedente: è tutto pronto per l’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day. Chi sarà il 139esimo vincitore della storia del gioco a premi targato Lottomatica? L’ultimo fortunato vincitore è diventato milionario grazie ad una giocata singola di 1 euro, vincendo il premio massimo di 1.000.000 di euro. Ricordiamo che c’è ancora tempo per effettuare le ultime scommesse per il Million Day: fino alle ore 18.45 sarà possibile giocare in ricevitoria, su piattaforme online o tramite l’applicazione My Lotteries. Quindici minuti più tardi, alle ore 19.00, è in programma l’estrazione della cinquina che vale 1 milione di euro: sarà visibile www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo del Million Day e, in attesa della cinquina vincente, è tempo di andare a scoprire quali sono le tipologie di giocata a disposizione. Giocare è semplicissimo: è necessario individuare cinque numeri tra 1 e 55 compresi, il costo è fisso a 1 euro. É possibile giocare le singole in abbonamento fino a venti concorsi. Poi c’è la giocata plurima, che consente di inserire nella stessa schedina più giocate singole, fino a un massimo di 10 giocate. É possibile giocare le singole in abbonamento fino a cinque concorsi. Infine per il Million Day c’è la giocata sistemistica, che permette di scegliere da 6 a 9 numeri e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto: il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole, il secondo ne sviluppa solo una parte delle possibili giocate singole.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 1 DICEMBRE 2020

1 – 2 – 27 – 29 – 47

