Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi 10 aprile 2021

Entriamo nel weekend e non può che continuare la caccia al milione di euro messo in palio dal Million Day: alle ore 19.00 si terrà l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, sabato 10 aprile 2021. Siamo alla ricerca del 163esimo vincitore milionario della storia del gioco a premi targato Lottomatica: l’ultima maxi-vincita risale a giovedì 8 aprile, premiato uno scommettitore di Milano

grazie ad una giocata plurima da 10 euro.

In questi minuti è consentito effettuare le ultime scommesse del Million Day: come ben sappiamo, fino alle ore 18.45 i giocatori possono piazzare schedine in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries. Alle ore 19.00 si terrà l’estrazione dei cinque numeri vincenti, che potrete seguire in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

LE STATISTICHE DEL MILLION DAY

Mancano pochissimi minuti all’estrazione della cinquina vincente del Million Day ed è tempo di andare a scoprire le tipologie di giocata. Giocare è semplicissimo: è necessario scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi, il costo è fisso a 1 euro. Questa la giocata singola, che si può giocare in abbonamento fino a 20 concorsi. Poi abbiamo la giocata plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro.

La terza e ultima tipologia di scommessa è la sistemistica per il Million Day: questa modalità permette di scegliere da 6 a 9 e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto. Il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole, il secondo ne sviluppa una parte. Sia plurima che sistemistica si possono giocare in abbonamento fino a 5 concorsi.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 10 APRILE 2021

