ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti: nuovo vincitore milionario oggi 10 febbraio 2021?

C’è chi ha seguito l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, ma anche chi ha atteso le ore 19.00 per conoscere la combinazione vincente su Il Sussidiario: pochi istanti fa sono stati resi noti i cinque numeri vincenti del Million Day di oggi, mercoledì 10 febbraio 2021.

In attesa di capire se avremo già oggi il 150esimo vincitore milionario della storia del Million Day, ricordiamo che Lottomatica prevede anche delle vincitore secondarie a seconda del numero di numeri azzeccati: 1.000 euro per chi ha indovinato quattro numeri, 100 euro per chi ha indovinato tre numeri e 2 euro per chi ha indovinato due numeri. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Per oggi è tutto: Il Sussidiario vi dà appuntamento a domani, giovedì 11 febbraio 2021, per una nuova estrazione del Milllion Day! (Aggiornamento di MB)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 10 FEBBRAIO 2021

16 – 19 – 35 – 45 – 51

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

CI SARÀ OGGI UN NUOVO VINCITORE MILIONARIO DEL CONCORSO?

Siamo ancora a caccia del 150esimo vincitore milionario della storia del Million Day ed è tutto pronto per una nuova estrazione: alle ore 19.00 conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, mercoledì 10 febbraio. L’ultima maxi-vincita risale a pochi giorni fa, premiato uno scommettitore di Milano che ha puntata su una giocata plurima da 3 euro, e sono davvero tanti gli italiani che in questi minuti stanno effettuando le ultime scommesse.

Come ben sappiamo, fino alle ore 18.45 è possibile giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries. L’estrazione del Million Day è in programma alle ore 19.00: ricordiamo che sarà visibile su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

In questi minuti gli scommettitori stanno piazzando le ultime scommesse in vista dell’estrazione del Million Day ed è tempo di andare a conoscere le principali statistiche. Partiamo dai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: in cima alla classifica troviamo ancora il 27, assente da 48 giorni. L’8 manca all’appello da 42 concorsi, mentre il 53 non si fa vedere da 32 estrazioni. 18 e 34 sono latitanti da 29 turni, mentre il 41 non c’è da 26 giorni. Infine i ritardi di 47 e 48, che non vengono estratti da 23 concorsi.

Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso nelle estrazioni del Million Day. In prima posizione spunta ancora il 20 con 46 estrazioni, seguito a stretto giro di posta da 17 e 51, rispettivamente con 44 e 43 estrazioni. Il 46 ha una frequenza di 42 estrazioni, mentre il 16 è fermo a quota 40. Infine troviamo un bel poker con 39 estrazioni: stiamo parlando di 27, 29, 37 e 55.



© RIPRODUZIONE RISERVATA