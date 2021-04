Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi 11 aprile 2021

Anche di domenica non si ferma l’appuntamento con il Million Day, la lotteria a premi fissi targata Lottomatica che come da tradizione promette di destinare un milione di euro ai fortunati concorrenti che riusciranno ad intercettare l’intera combinazione formata da cinque fatidici numeri. Con un solo euro è infatti possibile ottenere il premio maggiore messo in palio dal gioco che rinnova ogni giorno alle 19.00 in punto il suo appuntamento quotidiano. L’ultima importante vincita è stata realizzata di recente, solo lo scorso 8 aprile ancora una volta in Lombardia, direttamente nel capoluogo Milano. La Lombardia continua così a festeggiare interessanti premi che giungono grazie al gioco in funzione da febbraio 2018. In quest’ultimo caso il 162esimo milionario è stato anche il primo dell’anno ad aver realizzato la vincita tramite App grazie ad una giocata plurima da 10 euro.

Dall’inizio dell’anno ad oggi il numero di milionari grazie al Million Day è pari a 16. Tuttavia ricordiamo che questo gioco permette di far vincere anche con il “4” sebbene in questi casi il premio sarà rappresentato da mille euro. Vincita da 50 euro per chi indovina tre numeri della combinazione ed infine di soli 2 euro per coloro che intercettano solo 2 numeri, il minimo indispensabile per iniziare ad accumulare dei premi grazie al Million Day.

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Con la giocata di oggi, domenica 11 aprile, si chiude ufficialmente il fine settimana in compagnia della lotteria quotidiana di Lottomatica rappresentata dal Million Day. Questo potrebbe essere il giorno fortunato per intercettare una vincita milionaria in grado di cambiare la vita al concorrente che riuscirà a indovinare l’intera combinazione. Come si può sfidare la Dea bendata e sperare di poter vincere un milione di euro messo in palio? Le regole sono più che mai facili: basta mettere a segno cinque numeri scelti da una rosa tra 1 e 55 e decidere se giocare in ricevitoria oppure online. Sarà possibile compilare la propria giocata anche attraverso l’app my lotteries.

Ad ogni modo si dovrà poi scegliere la modalità di gioco per il Million day: la giocata singola, quella classica, permette la compilazione della schedina con i 5 numeri prescelti al costo di un solo euro. Più complesse le modalità di giocata plurima e sistemica. Nel primo caso si dovranno inserire nella stessa giocata più giocate singole, mentre la seconda modalità permette di scegliere da 6 a 9 e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto. A voi la scelta ma come sempre buona fortuna!



