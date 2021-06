MILLION DAY/ Estrazione: scopri quali sono i numeri vincenti di oggi 12 giugno 2021

Alle ore 19.00 si è tenuta l’estrazione del Million Day di oggi, sabato 12 giugno 2021: come sempre è possibile controllare i numeri vincenti a fondo pagina per le verifiche del caso. Tra poco scopriremo se avremo già oggi il 171esimo vincitore milionario della storia del gioco, che si porterebbe a casa la bellezza di 1 milione di euro, ma attenzione anche ai numeri secondari. Chi azzecca quattro numeri su cinque si porta a casa la bellezza di 1000 euro. Ma non solo: chi indovina tre numeri su cinque si mette in saccoccia 100 euro, chi ne indovina due su cinque si può consolare con 2 euro. Ricordiamo inoltre che i premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Per oggi è tutto: Il Sussidiario vi dà appuntamento a domani per l’estrazione del Million Day di domenica 13 giugno 2021. (Aggiornamento di MB)

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Torna la caccia ai numeri vincenti di oggi 11 giugno 2021

NUOVO GIORNO NUOVA CORSA: È TUTTO PRONTO PER L’ESTRAZIONE DEL MILLION DAY DI OGGI

Prosegue la caccia al milione di euro messo in palio dal Million Day gioco targato Lottomatica, l’ultima maxi-vincita risale a pochi giorni fa, premiato un giocatore che ha puntato su una schedina singola da 1 euro.

Ora dobbiamo eleggere il 171esimo vincitore del MillionDay e c’è tempo per giocare fino alle ore 18.45: come ben sappiamo, è possibile scommettere in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries. L’estrazione, invece, è in programma alle ore 19.00 ed è possibile seguirla in ricevitoria, www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Million Day/ Numeri vincenti estrazione di oggi 10 giugno 2021: saranno fortunati?

LE STATISTICHE DEL MILLIONDAY

A pochi minuti dall’estrazione del Million Day, è il momento di darvi qualche spunto per le ultime scommesse da compilare. Prendiamo in considerazione infatti le statistiche del gioco Lottomatica, ovvero numeri ritardatari e numeri frequenti. Partiamo dai ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: in prima posizione troviamo il 2, assente da 55 giorni. Il 9 manca all’appello da 46 estrazioni, mentre 42 e 12 non si fanno vedere da 41 e 40 turni. 5 e 6 hanno rispettivamente un ritardo di 38 e 33 concorsi, mentre il 43 è latitante da 32 giorni.

MILLION DAY/ Numeri vincenti dell'estrazione oggi 9 giugno 2021: scopri la cinquina

Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quelli estratti più spesso: primo posto condiviso da 1 e 27 con 44 estrazioni, seguiti dal tris 21-50-55 con 42 estrazioni. Il 16 segue con 41 estrazioni, mentre il 46 è fermo a quota 40 estrazioni. Segnaliamo infine la frequenza di 20-29-40 con 39 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 12 GIUGNO 2021

10 – 17 – 30 – 46 – 48

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA