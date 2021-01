ESTRAZIONI MILLION DAY/ Numeri vincenti: cinquina di oggi mercoledì 13 gennaio 2021

Il dado è tratto: pochi istanti fa, alle ore 19.00 come sempre, si è tenuta l’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day di oggi, mercoledì 13 gennaio 2021. Subito qui sotto potete trovare la combinazione che vale 1 milione di euro. Avremo già oggi il 140esimo vincitore della storia del gioco a premi targato Lottomatica? La curiosità è davvero tanta, ma dovremo aspettare qualche minuto per scoprirlo…

Da questo momento in poi è possibile piazzare scommesse per l’estrazione di giovedì 14 gennaio 2021, ma non possiamo dimenticare i premi secondari previsti da Lottomatica: chi indovina quattro numeri si assicura 1.000 euro, chi azzecca tre numeri si mette in saccoccia 100 euro, mentre chi becca due numeri vince 2 euro. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Per oggi è tutto: Il Sussidiario vi dà appuntamento a domani per un nuovo giro sulla giostra del Million Day! (Aggiornamento di MB)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 13 GENNAIO 2021

20 – 32 – 39 – 45 – 49

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

CACCIA AL NUOVO VINCITORE: SARÀ LA GIORNATA FORTUNATA?

Prosegue senza sosta la caccia al milione di euro messo in palio dal Million Day: alle ore 19.00 si terrà l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, mercoledì 13 gennaio 2021. Prendere parte al gioco targato Lottomatica è facilissimo: è possibile giocare fino alle ore 18.45 in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries.

Siamo alla ricerca del 140esimo vincitore della storia del gioco a premi: ricordiamo che l’ultima maxi-vincita è stata registrata in Lombardia, a Milano per la precisione, grazie ad una giocata plurima da 3 euro. Anche seguire l’estrazione del Million Day è semplicissimo: diretta in programma su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

LE STATISTICHE DEL MILLION DAY

In attesa dell’estrazione della cinquina milionaria del Million Day, è tempo di andare a scoprire le principali statistiche. Partiamo dai frequenti, ovvero quei numeri che sono stati estratti più spesso: in vetta alla classifica troviamo il 20 con 46 estrazioni, seguito a stretto giro di posta dal 46 con 44 estrazioni. 51 e 55 sono rispettivamente a quota 42 e 41 estrazioni, mentre il 31 è fermo a 40 estrazioni. Infine, un poker con 39 estrazioni: 2, 10, 17 e 27.

Passiamo adesso ai numeri ritardatari del Million Day, ovvero quelli che non rientrano nella cinquina milionaria da più tempo: 13 e 33 sono in prima posizione con un’assenza di 41 giorni. Il 44 manca all’appello da 36 turni, mentre 7 e 45 non si fanno vedere da 34 estrazioni. 19 e 32 non vengono estratti rispettivamente da 26 e 24 giorni.



