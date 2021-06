Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi 13 giugno 2021

OGGI IL MILLION DAY REGALERÀ 1 MILIONE DI EURO?

Nuova domenica del mese in compagnia del Million Day, lo speciale concorso a premi fissi di Lottomatica che ogni giorno dà ai suoi giocatori la possibilità di potersi accaparrare una super vincita da un milione di euro. In che modo? Le regole sono semplicissime ma prima di rinfrescarvi la memoria andiamo a dare uno sguardo alle ultime vincite collezionate. L’ultima estrazione quotidiana di ieri non ha permesso a nessun giocatore di poter avviare i festeggiamenti in vista della ricca vincita ma dall’inizio dell’anno ad oggi sono stati 24 i concorrenti fortunati che hanno avuto accesso all’Olimpo dei milionari. In tutto, dal lancio del gioco, il MillionDay ha destinato 170 vincite milionarie ad altrettanti concorrenti che hanno realizzato il loro sogno di dare una svolta alla propria vita. Al momento un solo giocatore ha centrato la vincita massima nel mese di giugno portandosi a casa un milione di euro grazie ad una giocata singola di 1 euro.

Ricordiamo però che al Million Day è possibile vincere non solo centrando tutti e cinque i numeri estratti nel corso della serata ma anche con molto meno. Ne bastano ad esempio quattro per portarsi a casa un bel gruzzoletto pari a mille euro. Da questo punto in poi però si scende in maniera importante arrivando al premio da 50 euro per il “3” ed a quello di 2 euro con il “2”.

I NUMERI VINCENTI DI MILLIONDAY 13 GIUGNO 2021

MILLION DAY, TUTTO SUL GIOCO LOTTOMATICA

Vi state domandando come poter diventare ricchi giocando un solo euro? Il Million Day potrebbe fornirvi la risposta giusta grazie all’estrazione quotidiana in programma ogni giorno a partire dalle ore 19.00 in punto. Cinque i numeri che servono per tentare di essere baciati dalla Dea Bendata: occorre metterli in schedina scegliendoli da una rosa tra 1 e 55 e sperando di poterli poi ritrovare con l’estrazione di oggi.

Quest’oggi potrebbe essere la domenica giusta per far accedere tra i milionari il 171 concorrente fortunato. Per giocare c’è tempo fino alle 18.45, poi anche la possibilità di poter festeggiare oggi potrebbe sfumare in un soffio, ma non perdete la speranza! Per giocare si può decidere di fare un salto in ricevitoria scegliendo il metodo tradizionale oppure si può optare per la giocata online, anche tramite app My Lotteries che permette di avere tutti i giochi preferiti a portata di mano anche in mobilità. A questo punto bisognerà scegliere se optare per la giocata singola, ovvero quella tradizionale da 1 euro, o se invece rischiare e tentare di vincere con la giocata plurima o – per i più audaci – con quella sistemica, scegliendo a questo punto tra sistema Integrale o Ridotto.

