ESTRAZIONE MILLION DAY/ Quali i numeri vincenti di oggi 14 febbraio 2021? La cinquina vincente

I nuovi numeri vincenti del Million Day di oggi 14 febbraio sono appena stati estratti e sono pronti per essere verificati. Sarà la propria schedina di gioco a fornire la risposta esatta: si tratta della giocata vincente? Per scoprire la risposta basterà confrontare i numeri presenti con quelli appena estratti: basta scorrere di poco questa pagina per trovare la combinazione completa e scoprire se è salito il numero complessivo dei fortunati milionari grazie alla lotteria quotidiana di Lottomatica. La fatidica cinquina potrà essere verificata correttamente anche in svariate modalità tra cui sul sito ufficiale sul quale, in caso di giocata online sarà possibile assistere all’animazione della cinquina estratta insieme al responso della propria giocata.

Ed ancora, attraverso l’app Lotto nella categoria apposita “verifica vincite” o ancora attraverso la pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Vincere al Million Day non è proprio un gioco da ragazzi dal momento che le probabilità di acciuffare i cinque numeri sono pari a 1 su 3.478.761. Si scende a 1 su 13.915 in merito alla vincita con “4” del valore di mille euro, per passare a 1 su 284 per il “3”. Un giocatore su 17,7, infine, potrebbe vincere il premio di consolazione grazie al “2”. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 14 FEBBRAIO 2021

6 – 16 – 46 – 53 – 55

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

UN NUOVO VINCITORE MILIONARIO PER L’ESTRAZIONE DI SAN VALENTINO?

Oggi, giorno di San Valentino, non si ferma la corsa al milione di euro grazie al nuovo concorso Million Day. Anche questa domenica 14 febbraio si potrà tentare la maxi vincita alla lotteria a premi fissi di Lottomatica, in che modo? Indovinando tutti e cinque i numeri della cinquina fortunata che saranno resi noti a partire dalle ore 19.00 in punto. Chi finora non è stato particolarmente fortunato in amore potrà tentare di esserlo nel gioco grazie al nuovo concorso odierno. L’ultima estrazione super fortunata si è tenuta lo scorso 9 febbraio, quando un concorrente di Palermo, in Sicilia, è riuscito a portarsi a casa la super vincita del valore di un milione di euro centrata grazie ad una giocata plurima di 5 euro. Con essa sono saliti a 150 i concorrenti milionari dall’inizio del gioco (febbraio 2018) ad oggi.

Non solo: nella medesima giornata sono stati centrati anche 111 premi del valore di mille euro ciascuno. Ricordiamo infatti che con il Million Day oltre a poter vincite un milione di euro con un solo euro permette di incassare mille euro centrando quattro numeri della cinquina. Il premio di abbassa a 50 euro se ad essere indovinati saranno tre numeri, infine 2 euro con il “2”.

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

Vincere al Million Day è certamente questione di fortuna (tanta) e perseveranza. Per giocare alla lotteria a premi fissi di Lottomatica sarà necessario individuare i propri cinque numeri fortunati scelti da una rosa da 1 a 55 e metterlo in schedina con una puntata che ha un importo fisso di 1 euro. L’estrazione si compie ogni giorno alle ore 19.00. E’ possibile giocare sia in ricevitoria, nel metodo più classico, oppure online su tutti i siti di gioco autorizzati da AAMS, previo conto gioco.

Ogni schedina del Million Day presenta tre modalità di giocata: singola, quella classica che permette di abbonarsi per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 20 estrazioni; plurima, che permette di inserire nella stessa schedina fino a 10 giocate singole con possibilità di abbonarsi fino a un massimo di 5 estrazioni. Infine sistemica che permette di selezionare da 6 a 9 numeri e scegliere poi tra sistema integrale e sistema ridotto. Nel primo caso, permette di combinare da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate, mentre il sistema ridotto genera una parte delle possibili giocate singole; ha costi inferiori e permette di realizzare una vincita di almeno mille euro indovinando 5 numeri.

