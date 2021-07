MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione oggi 14 luglio 2021: ci sarà un vincitore?

Il Million Day potrebbe celebrare un altro vincitore milionario: pochi istanti fa si è tenuta l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, mercoledì 14 luglio 2021, e a fondo pagina potete effettuare le combinazioni del caso. In attesa delle verifiche delle vincite, ricordiamo quali sono i premi secondari previsti dal gioco: chi azzecca quattro numeri si assicura 1.000 euro, chi becca tre numeri si mette in saccoccia 100 euro, mentre chi indovina due numeri si deve accontentare di 2 euro. Ci sono diverse possibilità di vincita, dunque, ma il sogno di tutti è quello di sbancare il jackpot: 1 milione di euro, una cifra da sogno che potrebbe consentire di cambiare radicalmente vita. Appuntamento a domani, giovedì 15 luglio 2021, per la prossima estrazione del Million Day e buona fortuna! (Aggiornamento di MB)

SCOPRIAMO LE PRINCIPALI STATISTICHE DEL MILLION DAY

Analizzate le tipologie di scommessa del Million Day, è pressoché d’obbligo aggiornarvi sulle principali statistiche del gioco Lottomatica, amate dagli appassionati per poter comporre le ultime giocate. Partiamo dai numeri ritardatari: il 49 resta in vetta alla classifica con un’assenza di 35 giorni. Il 22 manca all’appello da 34 estrazioni, mentre 15 e 19 sono rispettivamente latitanti da 32 e 28 concorsi. 13 e 50 non rientrano nella combinazione vincente da 27 e 25 turni, mentre il 34 ha un ritardo di 24 giorni.

Passiamo adesso ai numeri frequenti del Million Day, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso: le prime due posizioni sono appannaggio di 1 e 55, rispettivamente con 45 e 44 estrazioni. Un tris a 43 estrazioni: parliamo di 21, 27 e 46. 16, 50 e 51 sono fermi a quota 42 estrazioni, mentre il 20 ha una frequenza di 41 estrazioni. (Aggiornamento di MB)

STASERA CI SARÀ IL QUARTO VINCITORE MILIONARIO DEL MILLION DAY DEL MESE DI LUGLIO?

Sono stati già eletti tre nuovi milionari in questa prima metà di luglio, ma il Million Day potrebbe riservare altre sorprese. Per questo motivo è tutto pronto per l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, mercoledì 14 luglio 2021, che potrete seguire l’estrazione in diretta live su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. In alternativa vi proporremo a fondo pagina la combinazione dorata.

Il MillionDay ha sin qui celebrato 175 vincitori milionari, gli ultimi tre nel giro degli ultimi giorni: dopo la maxi-vincita di Moiano (Benevento), domenica 11 luglio sono stati festeggiati due nuovi trionfatori in Lombardia. Ricordiamo che fino alle ore 18.45 è possibile effettuare le ultime scommesse: come da tradizione potete giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online o attraverso l’applicazione My Lotteries.

MILLIONDAY, LE MODALITÀ DI SCOMMESSA

Non possiamo adesso non pensare alle modalità di giocata del Million Day, considerando che in questi minuti è consentito ultimare le scommesse in vista dell’estrazione. Le tipologie sono tre: singola, plurima e sistemistica. Partiamo dalla singola, che prevede la compilazione di una schedina con cinque numeri e l’importo della giocata è fisso a 1 euro. La plurima invece permette di inserire all’interno della stessa bolletta più giocate singole, sempre composte da 5 numeri ed al costo di 1 euro. Un po’ più articolata la giocata sistemistica del Million Day, che consente allo scommettitore di individuare da sei a nove numeri e, inoltre, di selezionare la tipologia di sistema tra integrale e ridotto: la prima sviluppa tutte le possibili giocate singole, mentre la seconda ne sviluppa solo una parte ed ha dunque dei costi inferiori.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 14 LUGLIO 2021

1 – 14 – 23 – 35 – 52

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



