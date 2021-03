ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti: scopri la combinazione di oggi 14 marzo 2021

Scopriamo i nuovi numeri del Million Day appena estratti grazie all’appuntamento con il nuovo concorso che si è tenuto, puntuale, alle ore 19.00. Cinque le cifre che caratterizzano la schedina di gioco di questa nuova domenica 14 marzo. Basta scorrere di poco in fondo a questa pagina per scoprire subito la cinquina vincente che potrebbe portare all’ingresso di un nuovo milionario grazie alla lotteria quotidiana di Lottomatica. Volete essere certi che i numeri estratti siano esattamente quelli presenti sulla vostra schedina?

Ed allora potrete procedere ad una contro verifica attraverso le modalità che siamo pronti ad illustrarvi a seguire. Se la giocata è stata realizzata online, basterà collegarsi al sito del Million Day per scoprire, poco dopo le 19.00, non solo la combinazione vincente ma anche l’esito legato alla propria schedina di gioco. Ulteriore verifica potrà essere compiuta attraverso l’app Lotto nella sezione “verifica vincita”, o ancora alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 14 MARZO 2021

9 17 29 41 54

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

TORNA IL GIOCO DALLA VINCITA MILIONARIA…

Riparte la nuova domenica all’insegna del Million Day, la lotteria a premi fissi di Lottomatica che promette di far vincere un milione di euro nel caso in cui un fortunatissimo giocatore dovesse centrare l’intera combinazione. Cinque i numeri magici che dovranno essere intercettati e che potrebbero cambiare radicalmente la vita di uno o più appassionati del gioco quotidiano. Appuntamento alle ore 19.00 con la fortuna, in conclusione di questo weekend. Prima di scoprire come poter sfidare la Dea Bendata, vediamo quali sono stati gli ultimi importante premi messi a segno nelle ultime settimane.

Come rammenta Agipronews, l’ultima vincita milionaria del Million Day è stata realizzata lunedì 8 marzo, a Trieste, in Friuli Venezia Giulia, dove il fortunato giocatore ha vinto 1 milione di euro grazie ad una giocata da 7 euro. Il mese è stato particolarmente fortunato poichè a marzo sono state realizzate 4 vincite milionarie in soli 8 giorni: il Friuli Venezia Giulia diventa milionario per la seconda volta consecutiva dopo la maxi vincita dello scorso 6 marzo ad Udine!

MILLION DAY: ECCO COME GIOCARE

In merito alle vincite al Million Day, ricordiamo che, come ogni giorno, oltre al milione di euro che rappresenta il premio più ambito (al momento ne sono stati centrati 155!), la lotteria a premi fissi quotidiana può anche destinare altre interessanti vincite a coloro che indovinano il “4” (mille euro), il “3” (50 euro) ed il “2” (2 euro). Ma come si gioca? Nulla di più semplice! Da febbraio di due anni fa ad oggi le regole sono sempre le medesime: basta mettere in schedina al costo di un solo euro cinque numeri scelti tra 1 e 55 entro le 18.45 ed attendere l’estrazione quotidiana delle ore 19.00. Questa appena descritta è la tradizionale giocata singola alla quale seguono la giocata plurima e sistemica.

Nel primo caso basta inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, mentre nel secondo si può scegliere da 6 a 9 e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto aumentando in tal modo anche le possibilità di vincita. La massima vincita che si può realizzare con 9 numeri giocati è infatti pari a 1.023.080 euro. In bocca al lupo!



