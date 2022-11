Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi 14 novembre 2022

MILLION DAY, ESTRAZIONE MILIONARIA? ATTESA PER I NUMERI VINCENTI

Le estrazioni di Million Day ed Extra MillionDay con i loro numeri vincenti inaugurano la terza settimana dell’undicesimo mese dell’anno. In questo lunedì 14 novembre 2022 ci sarà qualcuno in grado di conquistare il milione di euro? L’ultima volta che ciò si è verificato risale al 31 ottobre e precisamente in quel di Taranto, per effetto di una scommessa da un euro. In tale circostanza, un fortunato giocatore riuscì ad agguantare il premio massimo per la 228esima volta nella storia del concorso.

Intanto, vi rammentiamo che, attraverso i cinque numeri scelti per il Million Day, si potrà prendere parte a una seconda estrazione di 5 numeri (Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo il primo sorteggio. E le tipologie di giocata disponibili? Quali sono? Le analizzeremo assieme tra poco, ma vi anticipiamo che stiamo parlando della singola, della plurima e della sistemistica, che scopriremo a breve. Le scommesse chiuderanno alle 20.20, mentre quindici minuti più tardi si potranno effettuare quelle riferite al concorso della giornata successiva.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE REGOLE

Non conoscete le regole del Million Day, ma vorreste comunque provare a sfidare la sorte e a intercettare i numeri vincenti? Niente paura: anche i concorrenti “esordienti” o meno avvezzi al gioco potranno eseguire il loro tentativo, dal momento che le norme da osservare sono davvero minime. Sarà infatti sufficiente selezionare cinque numeri inglobati nel novero che va da 1 a 55. Sarà poi necessario attendere l’estrazione di oggi, lunedì 14 novembre 2022, per comprendere se la Dea Bendata avrà deciso di mostrarsi magnanima proprio con voi.

Tre le tipologie di scommessa disponibili: la giocata singola, imperniata sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri al costo di un euro; la plurima, con cui sono eseguite più giocate singole; la sistemistica, che racchiude una selezione da 6 a 9 numeri e richiede di indicare il sistema preferito tra integrale e ridotto. Per maggiori dettagli sul regolamento, connettersi al sito internet del Million Day e dell’Extra MillionDay.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY? I PREMI

La domanda che tutti i concorrenti si pongono è sempre la stessa: quanto si può vincere con i numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay? Come risulta dal portale telematico ufficiale del gioco a premi, con il Million Day è possibile agguantare un milione di euro indovinando per intero la sequenza estratta, mentre si ottengono mille euro quando se ne intercettano 4. Si scende poi a 50 euro con 3 numeri correttamente pronosticati e a 2 euro con 2 numeri azzeccati.

E l’Extra MillionDay? Con 5 punti totalizzati, si ottiene esattamente la decima parte del jackpot massimo del Million Day (100mila euro). 4 punti sfociano invece in un premio da mille euro e 100 euro terminano nelle tasche di chi totalizza 3 punti. Con 2 numeri indovinati, infine, ci si porta a casa 4 euro. Occorre sempre tenere a mente che i premi sono indicati al netto del prelievo sulle vincite dell’8%.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 14 NOVEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 14 NOVEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











