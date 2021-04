ESTRAZIONE MILLION DAY/ Usciti i numeri vincenti: la cinquina di oggi 16 aprile 2021

É arrivato il momento che tutti stavamo aspettando: alle ore 19.00 in punto si è tenuta l’estrazione del Million Day di oggi, venerdì 16 aprile 2021, ed è ora di andare a fare le verifiche del caso. Subito qui sotto vi proponiamo combinazione milionaria e scoprire così se avete vinto uno dei premi messi in palio dal gioco Lottomatica. Chi indovina tutti e cinque i numeri si porta a casa 1 milione di euro, ma attenzione anche ai premi secondari: 1.000 euro per chi becca quattro numeri, 100 euro per chi indovina tre numeri e 2 euro per chi azzecca due numeri. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Da questo momento in poi è possibile effettuare scommesse per l’estrazione di sabato 17 aprile 2021. Per oggi è tutto, Il Sussidiario vi dà appuntamento a domani per un nuovo giro sulla ruota del Million Day! (Aggiornamento di MB)

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Tutti i numeri vincenti di oggi: combinazione 15 aprile 2021

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 16 APRILE 2021

3 – 15 – 18 – 21 – 23

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Tutti i numeri vincenti: scopri la combinazione di oggi 14 aprile 2021

TORNA LA CACCIA AL PREMIO MILIONARIO

Un’altra settimana sta per volgere al termine e non può mancare l’appuntamento con il Million Day: alle ore 19.00 si terrà l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, venerdì 16 aprile 2021. Siamo alla ricerca del 164esimo vincitore milionario della storia del gioco targato Lottomatica dopo la maxi-vittoria registrata lunedì, dove è stato premiato uno scommettitore di Teramo con una giocata in abbonamento per 7 concorsi.

In questi minuti, fino alle ore 18.45, è possibile effettuare le ultime giocate al Million Day in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries. L’estrazione è prevista quindici minuti più tardi e sarà possibile seguirla in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti: ecco la combinazione di oggi 13 aprile 2021

LE STATISTICHE DEL MILLION DAY

Manca davvero poco all’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day di oggi ed è tempo di andare a conoscere le principali statistiche del gioco targato Lottomatica. Partiamo dai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso: in vetta alla classifica troviamo il tris 2, 27 e 46 con 43 estrazioni. Il 29 segue con 42 estrazioni, mentre a quota 41 estrazioni troviamo 16 e 21. Segnaliamo infine la frequenza di 17, 20 e 51 con 40 estrazioni.

Passiamo adesso ai numeri ritardatari del Million Day, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: medaglia d’oro al 32, latitante da 47 giorni. La medaglia d’argento va al 6, assente da 40 estrazioni, mentre quella di bronzo spetta al 19, out da 29 turni. 37 e 29 mancano all’appello rispettivamente da 25 e 24 concorsi, mentre del 52 non si hanno notizie da 21 giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA