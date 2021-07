Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi 16 luglio 2021

A QUANDO RISALE L’ULTIMA MAXI VINCITA DEL MILLION DAY?

Il milione di euro messo in palio dal Million Day fa gola e c’è grande attesa per il nuovo giro sulla giostra. Alle ore 19.00 è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, venerdì 16 luglio 2021, e potrete conoscere la combinazione dorata subito qui sotto. In alternativa, come ben sappiamo, sarà possibile l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

ESTRAZIONE MILLION DAY: NUMERI VINCENTI/ Scopri la cinquina di oggi 15 luglio 2021

L’ultima maxi vincita del MillionDay è stata registrata due giorni fa a Cianciana (AG) grazie ad una giocata plurima da 5 euro. Siamo alla ricerca del 177esimo vincitore milionario della storia del gioco Lottomatica e in questi minuti è ancora possibile tentare la fortuna: fino alle ore 18.45 gli scommettitori potranno piazzare scommesse in ricevitoria, via app My Lotteries e tramite le piattaforme online.

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione oggi 14 luglio 2021: ci sarà un vincitore?

I NUMERI VINCENTI DI MILLIONDAY 16 LUGLIO 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LE STATISTICHE DEL MILLION DAY

L’estrazione è alle porte e non possiamo non soffermarci sulle statistiche, fondamentali per tutti gli appassionati del Million Day per scegliere i numeri da giocare. Partiamo dai ritardatari: in vetta alla classifica troviamo il 49, out da 37 concorsi. 22 e 15 mancano all’appello da 36 e 34 turni, mentre non si hanno notizie di 19 e 13 da 30 e 29 estrazioni. Il 50 manca all’appello da 27 giorni, mentre il tris 21-25-34 non si fa vedere da 26 concorsi. Segnaliamo infine il ritardo del 43, ovvero 21 turni.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI/ Scopri l'estrazione di oggi 13 luglio 2021: la combinazione

Quali sono i numeri frequenti nelle estrazioni Million Day? L’1 resta saldamente in vetta con 46 estrazioni, seguito dal 55 con 44 estrazioni. Tre numeri con 43 estrazioni: parliamo di 21, 27 e 46. Un altro tris a 42 estrazioni: 16, 50 e 51. Infine, segnaliamo la frequenza di 20 e 28: 40 estrazioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA