Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi 16 maggio 2021

millionQuali saranno i nuovi numeri vincenti del Million Day? Lo scopriremo presto, perché è in programma una nuova estrazione oggi, domenica 16 maggio 2021. Questo gioco non conosce pause e soste, neppure quando cade una festività si ferma. Dunque, oggi riparte la caccia al milione di euro che viene messo in palio per chi si dimostra in grado di indovinare la cinquina fortunata. La speranza è di essere travolti da un’ondata di sorprese, visto che nei giorni scorsi non sono mancate.

Lo scorso weekend, ad esempio il Million Day, è stato particolarmente fortunato, visto che ci sono stati quattro nuovi milionari tra venerdì, sabato e domenica. A festeggiare Campania, Veneto, Calabria e Toscana. Quindi, dall’inizio dell’anno sono 22 i milionari, il totale sale a 168 se si tiene conto di tutto il periodo, cioè sin da quando è stato lanciato questo gioco. Il nostro augurio è che l’estrazione di oggi del Million Day regali delle vincite che ci permettano di aggiornare questa graduatoria.

COME SI GIOCA ONLINE AL MILLION DAY

La domanda forse vi sembrerà sciocca, ma avete già giocato al Million Day? Con l’arrivo del caldo e l’allentamento delle restrizioni anti Covid in molti stanno riassaporando un po’ di normalità, quindi probabilmente non avete una ricevitoria a portata per effettuare la vostra giocata. Sicuramente vi potreste chiedere se c’è la possibilità di giocare online. Ebbene, è possibile farlo da pc o da dispositivi mobile tramite il sito o l’app My Lotteries. Quel che conta è avere un conto gioco per cominciare a giocare.

La schedina non cambia, perché le modalità di gioco restano sempre le solite: giocata singola e giocata plurima. In quest’ultimo caso si può optare per quella sistemistica, integrale o a sistema ridotto. Chiaramente i premi e i costi variano a seconda della quantità di numeri che genera il sistema. Poi non bisogna fare altro che attendere l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 16 MAGGIO 2021

