Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi 16 settembre 2022

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY E NUOVE VINCITE

Ogni ora è quella giusta per partecipare all’estrazione di Million Day e sperare di vincere un milione di euro o i 100mila euro di Extra MillionDay. L’importante è farlo in tempo, cioè entro le ore 20:20, perché poi escono i numeri vincenti e quindi bisogna scoprire se la propria giocata è vincente o meno. Ma riavvolgiamo il nastro e mettiamo in fila le informazioni, partendo dal come si gioca. Sono tre le opzioni tra cui scegliere.

La prima è la giocata singola, che prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri al costo di un euro. Poi c’è la giocata plurima, composta da più giocate singole, ognuna da un euro. Infine, la giocata sistemistica, con cui scegliere da 6 a 9 numeri per incrementare le probabilità di vincita. Ma esistono due tipologie di sistema: integrale, che sviluppa tutte le possibili giocate singole, e ridotto, che invece sviluppa solo una parte delle possibili giocate singole; quindi, ha costi inferiori rispetto alla giocata precedente. Per ogni tipo di giocata di Million Day è possibile aggiungere la nuova opzione di gioco Extra MillionDay.

QUANTO SI VINCE CON MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY

Dal come si gioca a Million Day ed Extra MillionDay passiamo al quanto si vince, cominciando con il gioco principale. Oltre al 5, con cui si vince un milione di euro, ci sono altre categorie di vincita. Ad esempio, con il 4 si vincono mille euro. Invece indovinando tre numeri vincenti il premio è di 50 euro. Poi c’è il 2 con cui si vincono altrettanti euro. Gli importi dei premi cambiano per quanto riguarda l’opzione di gioco. Infatti, col 5 si vincono 100mila euro, invece con il 4 mille euro.

Il discorso cambia per il 3, visto che si ottengono 100 euro. Infine, si vincono 4 euro centrando due numeri vincenti dell’estrazione. I premi chiaramente sono al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%, non sono cumulabili tra loro; quindi, si vince il premio massimo conseguito. Inoltre, i premi vinti con Extra MillionDay si sommano a quelli vinti al Million Day. Questo lo schema di esempio, ma per una giocata singola.

COME VERIFICARE SCHEDINE MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Come si gioca, quanto si vince ma… come si vince a Million Day ed Extra MillionDay? Sapete che per giocare avete tempo fino alle ore 20:20, perché poi è possibile giocare solo per il giorno successivo dalle ore 20:35. Infatti, l’estrazione dei cinque numeri vincenti del gioco principale e della sua opzione si tiene alle 20:30. Se avete aggiunto l’opzione di gioco, allora il controllo deve essere doppio, perché avrete due cinquine da verificare.

Ma non fatevi prendere dall’ansia, anche perché vi forniremo in diretta i numeri vincenti di Million Day ed Extra MillionDay. Inoltre, le estrazioni saranno visibili in ricevitoria, oltre che sul sito ufficiale del gioco e sull’App My Lotteries. Si tratta di un’informazione utile proprio alla luce del fatto che in fase di controllo qualche distrazione potrebbe giocarvi brutti scherzi, invece con ulteriori approfondimenti potrete essere sicuri di avere tra le mani una giocata fortunata o meno.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 16 SETTEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 16 SETTEMBRE 2022

