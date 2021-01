Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi 17 gennaio 2021

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 17 GENNAIO 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

CACCIA AL NUOVO VINCITORE DEL MILLION DAY

In partenza una nuova domenica in compagnia del Million Day! Anche nell’ultimo giorno della settimana che va a chiudere il weekend, non si ferma l’appuntamento con la fortuna. La lotteria a premi fissi targata Lottomatica riparte anche questa sera, alle ore 19.00 in punto in vista di una nuova estrazione che promette come sempre di poter vincere un premio massimo di un milione di euro. In che modo? Naturalmente centrando la combinazione fortunata formata da cinque cifre.

Sul piano delle vincite, ad oggi il Million Day ha già fatto collezionare due premi milionari: uno a Marino (RM) e uno a Pesaro, con i quali il numero totale dei fortunati che hanno avuto accesso nell’Olimpo dei milionari è salito a quota 148. Ad oggi il Million Day ha distribuito premi da Nord a Sud in tutta Italia per un totale di 310 milioni di euro. Merito anche della sua estrema semplicità nel tentare la sorte mettendo in gioco cinque numeri che potrebbero alla fine rivelarsi estremamente fortunati e vincenti. Ricordiamo inoltre che oltre al primo premio non mancano vincite minori destinate a coloro che indovinano 2, 3 o 4 numeri tra quelli estratti.

MILLION DAY, COME GIOCARE

Ad affascinare migliaia di italiani, ogni giorno, è la semplicità con cui è possibile giocare al Million Day. Come sfidare quotidianamente la Dea Bendata ed accaparrarsi la ricca vincita da un milione di euro? Basta individuare 5 numeri preferiti tra 1 e 55 e metterle in schedina al costo di un euro. Quindi occorrerà attendere l’estrazione delle 19.00 sperando di aver intercettato tutte le cifre giocate. Le modalità di gioco del Million Day sono in tutto tre: oltre alla classica giocata singola ce ne sono altre due più complesse. Si tratta della giocata plurima e sistemica. La prima consiste nell’inserire nella medesima schedina più giocate singole mentre nel secondo caso sarà possibile scegliere da 6 a 9 numeri e poi decidere se procedere con la tipologia di sistema integrale o ridotto. Ad ogni modo l’obiettivo è sempre quello di centrare la combinazione e per farlo occorrerà mettere in gioco i propri numeri entro le 18.45 oppure ricominciare a giocare per il concorso successivo (quello di domani) dalle ore 19.05.



