Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi 18 agosto 2020

Il countdown sta per partire: oggi è un’altra giornata all’insegna del Million Day. Come ormai accade quotidianamente, anche stasera si può centrare l’incredibile vincita di un milione di euro, giocando solo un euro. Questo è infatti l’importo per la giocata che vi può cambiare la vita. La modalità di gioco peraltro è molto semplice: dovete scegliere 5 numeri tra 1 e 55 compresi. Se però non avete voglia di tornare in ricevitoria o effettuare la giocata online, potete abbonare l’ultima per più giorni consecutivi selezionando la quantità di “abbonamenti”, fino ad un massimo di 20, che desiderate. E poi potete completare l’acquisto. In questo modo dovrete preoccuparvi solo di aspettare le 19:00, ora in cui avviene l’estrazione del Million Day, per scoprire la cinquina vincente e se la vostra giocata è tra quelle fortunate. E allora non ci resta che augurarvi buona fortuna per il concorso di oggi!

MILLION DAY, I NUMERI FREQUENTI

Ora invece è il momento di concentrarsi sulle statistiche, anche perché potrebbero tornare utili in vista proprio dell’estrazione di oggi di Million Day. E allora diamo uno sguardo ai numeri frequenti, in particolare alla loro classifica. Al primo posto c’è il 43, un super centenario di frequenze, visto che ne ha accumulate 104. Sono 101 invece per il 19, che si piazza al secondo posto. E poi c’è il 53 che potrebbe diventare presto centenario al Million Day: è a quota 98. Fuori dal podio il 37, a quota 96 proprio come il 18. A seguire il 40 con le sue 93 frequenze, una in più di 35, 6 e 32. A chiudere la top ten il 14, che è ad una lunghezza con le sue 91 frequenze. La classifica potrebbe cambiare già stasera con la nuova estrazione del Million Day. E noi saremo pronti ad aggiornarla… Quel che conta è che il nuovo concorso di oggi si riveli fortunato per gli appassionati di questo gioco di successo.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 18 AGOSTO 2020

