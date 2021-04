Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi 18 aprile 2021

Nuova domenica in compagnia del Million Day, il concorso quotidiano di Lottomatica che si rinnova tutti i giorni alle ore 19.00 in punto con una nuova fortunata cinquina. Anche nel giorno di festa non manca l’appuntamento con la fortuna. Prima di rispolverare le regole base per poter mettere a segno la fortunata combinazione che potrebbe portare a vincere un milione di euro al più fortunato, vediamo quali sono stati gli ultimi interessanti risultati raggiunti. L’ultima vincita degna di nota è stata quella dello scorso 12 aprile a Teramo. La Regione fortunata e che ha permesso al 163esimo concorrente di entrare nell’Olimpo dei milionari è stata dunque l’Abruzzo dove con una giocata in abbonamento per 7 concorsi ha vinto un milione di euro. In tutta Italia sono state realizzate anche ben 117 vincite da 1000 euro, il secondo premio più importante del concorso.

Il Million Day dal suo lancio ha distribuito ad oggi in tutto il Paese, da Nord a Sud 374 milioni di euro con 42.526 vincite da 1.000 euro. Ma alla lotteria a premi fissi di Lottomatica si vince anche centrando il 3 del valore di 50 euro e perfino con soli due numeri su cinque anche se in questo caso si tratta di un premio di consolazione di appena due euro.

MILLION DAY: COME SI GIOCA

Ed eccoci alla parte centrale del nostro focus sul Million Day: come è possibile giocare e tentare la sorte grazie alla lotteria quotidiana offerta da Lottomatica? Mai gioco fu così semplice: basta infatti scegliere 5 numeri da 1 a 55 al prezzo fisso di 1 solo euro per iniziare subito la giocata singola che in caso di vincita massima permette di accaparrarsi un premio del valore di un milione di euro. Si può procedere anche con una giocata plurima e in questo caso sarà possibile inserire nella medesima schedina più giocate singole.

C’è poi la giocata sistemica che permette di scegliere da 6 a 9 numeri e selezionare la modalità Integrale e Ridotta. Ad ogni modo è possibile giocare sia in ricevitoria che online ma anche attraverso la consueta app ufficiale My Lotteries. In quest’ultimo caso sarà possibile guardare in diretta l’estrazione del Million Day delle 19, ma anche preparare la propria schedina in tutta tranquillità o consultare le statistiche dei numeri ritardatari e frequenti per trarre la giusta ispirazione, oltre che verificarne l’esito finale al termine dell’estrazione.



