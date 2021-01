ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti: scopri la cinquina di oggi 18 gennaio 2021

E’ arrivato il momento che tutti stavamo aspettando: pochi istanti fa, alle ore 19.00 spaccate, è avvenuta l’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day di oggi, lunedì 18 gennaio 2021, e subito qui sotto potete conoscere la cinquina che vale 1 milione di euro. Ricordiamo che sono previsti anche 1.000 euro per chi indovina quattro numeri, 100 euro per chi indovina tre numeri e 2 euro per chi indovina due numeri.

Siamo alla ricerca del 140esimo vincitore milionario della storia del gioco Lottomatica e tra poco scopriremo se verrà incoronato oggi. Non dimentichiamo che da questo momento in poi, fino alle ore 18.45, è possibile piazzare scommesse per l’estrazione di martedì 19 gennaio 2021. Per oggi è tutto, Il Sussidiario vi dà appuntamento a domani e vi dà l’in bocca al lupo! (Aggiornamento di MB)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 18 GENNAIO 2021

9 – 17 – 36 – 46 – 52

COME FARE LE ULTIME GIOCATE A CACCIA DELLA CINQUINA VINCENTE

É tutto pronto per un nuovo giro sulla giostra del Million Day: alle ore 19.00 è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, lunedì 18 gennaio 2021. Sono in tanti a sperare di diventare il 140esimo vincitore della storia del gioco targato Lottomatica: l’ultima vincita è stata registrata a dicembre in Lombardia, a Milano per la precisione, con una giocata plurima dal valore di 3 euro.

Prima di scoprire la cinquina dorata del Million Day, che potrete conoscere qui in articolo, c’è ancora tempo per effettuare le ultime scommesse: è possibile giocare in ricevitoria, sull’applicazione My Lotteries e sulle piattaforme online. Quindici minuti più tardi, come messo prima in evidenza, è prevista l’estrazione: sarà possibile seguirla su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

In attesa dell’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day, andiamo a scoprire quali sono le tre tipologie di giocata messe a disposizione da Lottomatica. Partiamo dalla giocata singola: questa prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri, l’importo della giocata è fisso a 1 euro. Poi c’è la giocata plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro.

Infine, la giocata sistemistica del Million Day: questa tipologia permette di scegliere da sei a nove numeri e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto; il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole, mentre il secondo ne sviluppa solo una parte. É possibile giocare la Singola in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di venti estrazioni, mentre è possibile giocare Plurima e Sistemistica in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di cinque estrazioni.



