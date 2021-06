MILLION DAY/ Estrazione numeri vincenti: ci sarà il vincitore milionario oggi 18 giugno 2021?

Ci siamo, finalmente è giunto il momento che tutti stavamo aspettando: alle ore 19.00 si è tenuta l’estrazione del Million Day di oggi, venerdì 18 giugno 2021, ed è possibile controllare i cinque numeri vincenti subito qui sotto. In alternativa è possibile andare visualizzare lo storico delle estrazioni sul sito nella sezione «Estrazioni» del gioco MillionDAY. Chi sarà il 172esimo vincitore milionario della storia del gioco Lottomatica? Tra pochi minuti forse lo scopriremo, ma vi ricordiamo che il Million Day prevede anche dei premi secondari: chi indovina quattro numeri vince 1.000 euro, chi indovina tre numeri vince 100 euro, chi indovina due numeri vince 2 euro. Da questo momento in poi è possibile compilare scommesse per l’estrazione di sabato 19 giugno 2021. Per oggi è tutto: appuntamento a domani per un nuovo giro sulla giostra del Million Day! (Aggiornamento di MB

Million Day numeri vincenti/ Scopri l'estrazione di oggi 17 giugno 2021: vincita milionaria?

TORNA UNA NUOVA ESTRAZIONE DEL MILLION DAY

Inizia un nuovo giorno e non può mancare l’appuntamento con il Million Day: alle ore 19.00 si terrà l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, venerdì 18 giugno 2021. Siamo alla ricerca del 172esimo vincitore milionario della storia del gioco targato Lottomatica dopo la bellissima sorpresa registrata martedì scorso a Trapani, dove è stato premiato uno scommettitore di Salemi con una giocata singola da 1 euro.

MILLION DAY NUMERI VINCENTI/ Sarà fortunata l'estrazione di oggi 16 giugno 2021?

In questi minuti, fino alle ore 18.45, è possibile effettuare le ultime giocate al MillionDay in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries. L’estrazione è prevista quindici minuti più tardi e sarà possibile seguirla in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

LE STATISTICHE DEL MILLIONDAY

C’è chi sceglie sempre gli stessi numeri e chi si affida al caso, ma tanti appassionati del Million Day per compilare la schedina puntano sulle statistiche. Iniziamo la nostra analisi con i numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: in vetta troviamo il 9, assente da 52 estrazioni. Il 42 è latitante da 47 giorni, mentre il 6 non si fa vedere da 39 concorsi. Il 43 ha un ritardo di 38 estrazioni, mentre non si hanno notizie di 23, 35 e 4 rispettivamente da 29, 24 e 23 turni. Passiamo adesso ai numeri frequenti del Million Day, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso: in prima posizione c’è il 27 con 44 estrazioni, seguito a stretto giro di posta da 1, 50 e 55 con 43 estrazioni. Segue il 21 con 42 estrazioni, mentre 16 e 46 sono a 40 estrazioni. Infine segnaliamo la frequenza di 51 (39 estrazioni), 29 (39 estrazioni) e 2 (38 estrazioni).

MILLION DAY NUMERI VINCENTI/ Scopri l'estrazione della cinquina di oggi 15 giugno 2021

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 18 GIUGNO 2021

18 – 35 – 40 – 41 – 50

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA