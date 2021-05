ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti: scopri la cinquina di oggi 18 maggio 2021

I riflettori si accendono sul Million Day e i suoi numeri vincenti di oggi. Anche questa domenica, come ogni giorno, si è tenuta l’estrazione di questo gioco che mette in palio un milione di euro. La caccia può partire, ma non può prescindere dalla verifica dei numeri vincenti, che abbiamo raccolto in diretta per permettervi di controllare subito la vostra giocata. Questo però non vuol dire che non dobbiate effettuare la verifica anche sui canali ufficiali, anche perché Million Day ha un sistema davvero utile ed efficace per il controllo delle vincite. Sul sito ufficiale c’è una pagina apposita in cui basta inserire il numero seriale sotto al codice a barre che si trova sul retro dello scontrino di gioco per scoprire subito se la propria giocata è fortunata. In questo caso però è possibile effettuare la verifica della vincita a partire dal giorno successivo all’estrazione sino a 60 giorni dalla pubblicazione delle stesse nel bollettino ufficiale. (agg. di Silvana Palazzo)

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Giornata fortunata? Numeri vincenti di oggi 17 maggio 2021

LE STATISTICHE DEL MILLION DAY

Diamo uno sguardo ad un po’ di statistiche relative al Million Day in attesa della nuova estrazione. Cominciamo con i numeri ritardatari. Sono 44 le estrazioni saltate dal 33, che per questo è al primo posto. A seguire 17 con 30 estrazioni di ritardo, due in più rispetto a 37 e 2 che quindi condividono il gradino più basso del podio. Alle loro spalle c’è 13 a quota 27, poi il 25 che invece di ritardi ne ha collezionati 22. Ad una lunghezza una strana coppia, quella formata da 39 e 22. A chiudere la top ten dei ritardatari del Million Day il 9 con 19 estrazioni di ritardo e 41 che invece ne ha 16. Passiamo ai numeri frequenti. Vanta il maggior numero di estrazioni il 27: sono 47. Al secondo posto il 46 con 44 concorsi. Un terzo posto affollato con 50, 29 e 2 a quota 42. Una in più del 20 che è a 41. A completare la top ten un poker di numero con 40 estrazioni di frequenza: sono 55, 51, 21 e 16. (agg. di Silvana Palazzo)

CACCIA ALLA CINQUINA FORTUNATA DEL MILLION DAY

Prosegue la caccia al milione di euro messo in palio dal Million Day: è tutto pronto per l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, martedì 18 maggio 2021. L’ultima maxi-vincita risale a quattro giorni fa, a venerdì 14 maggio: premiato un fortunato scommettitore di Palermo, in Sicilia, grazie ad una giocata singola da 1 euro. Ora siamo alla ricerca del 169esimo vincitore milionario della storia del gioco Lottomatica…

Come ormai ben sappiamo, il Million Day mette a disposizione dei giocatori una finestra fino alle ore 18.45: fino a quell’ora è consentito piazzare scommesse in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries. Alle ore 19.00 Il Sussidiario vi proporrà la combinazione vincente, ma ricordiamo che l’estrazione sarà visibile in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

LE STATISTICHE DEL MILLION DAY

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo del Million Day e accendiamo i riflettori sulle statistiche del gioco targato Lottomatica. Partiamo dai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: in vetta alla classifica troviamo il 33, latitante ormai da 46 estrazioni. Il 17 manca all’appello da 32 giorni, mentre 2 e 37 non si fanno vedere da 30 concorsi. Non si hanno notizie del 25 da 24 estrazioni. 22 e 39 vantano un ritardo di 23 giorni. Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso: in cima alla classifica troviamo il 27 con 47 estrazioni. Subito dietro troviamo il 46 con 44 estrazioni, mentre 2, 29 e 50 sono a 42 estrazioni. Il 20 è fermo a 41 estrazioni, mentre sono tre i numeri con 40 estrazioni: parliamo di 16, 21 e 55.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 18 MAGGIO 2021

1 – 18 – 19 – 36 – 45

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 18 MAGGIO 2021



