ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti: qual’è la combinazione fortunata di oggi 18 marzo 2021

Ci siamo, pochi minuti fa si è tenuta l’estrazione del Million Day di oggi, giovedì 18 marzo 2021: c’è grande curiosità di scoprire chi sarà il 158esimo vincitore milionario della storia del gioco e tutti gli scommettitori sono all’opera per controllare la propria schedina. Sbancare il jackpot è il sogno di tutti, ma ricordiamo che sono previsti dei premi secondari: 1.000 euro per chi indovina quattro numeri, 100 euro per chi indovina tre numeri e 2 euro per chi indovina due numeri. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. A fondo pagina è possibile consultare la cinquina vincente, in alternativa è possibile verificare le vincite grazie allo storico delle estrazioni sul sito nella sezione «Estrazioni» del gioco Million Day. Da questo momento in poi è possibile piazzare scommesse per domani: Il Sussidiario vi dà appuntamento per l’estrazione di venerdì 19 marzo 2021. (Aggiornamento di MB)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 18 MARZO 2021

18 – 21 – 22 – 31 – 50

È CACCIA ALLA COMBINAZIONE VINCENTE DELL’ESTRAZIONE DI OGGI DEL MILLION DAY

Ci siamo quasi, tra poco sarà il grande momento: alle ore 19.00 è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day di oggi, giovedì 18 marzo 2021. Come vi abbiamo raccontato, siamo alla ricerca del 158esimo vincitore milionario della storia del gioco a premi targato Lottomatica: l’ultima maxi-vincita è stata registrata a dicembre in Lombardia, per la precisione ad Arosio (CO). Il vincitore ha puntato su una giocata singola da 1 euro.

L’estrazione del Million Day delle ore 19.00 sarà possibile seguirla in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, ma come da tradizione potrete trovare la cinquina che vale 1 milione di euro qui a fondo pagina. Attenzione però, in questi minuti – fino alle ore 18.45 – è possibile effettuare le ultime giocate: è consentito scommettere in ricevitoria, sulle piattaforme online e via app My Lotteries.

LE STATISTICHE DEL MILLION DAY

In attesa di conoscere la combinazione vincente del Million Day, è tempo di andare a scoprire le principali statistiche. Partiamo dai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: il 26 è assente da 36 estrazioni, seguito a stretto giro di posta dal 2, che manca all’appello da 33 giorni. Il 48 non si fa vedere da 29 turni, mentre il 28 è latitante da 27 concorsi. Non si hanno notizie di 22 e 31 rispettivamente da 26 e 25 estrazioni, mentre il 10 ha un ritardo di 23 concorsi. Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso: il 46 guida la classifica con 43 estrazioni. Subito dietro spazio a 20, 29 e 51 con 42 estrazioni, mentre sono quattro i numeri con 41 estrazioni: si tratta di 16, 17, 27 e 40.

