Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi 19 agosto 2020

Alle 19.00 in punto le lancette dell’orologio segneranno l’avvio della nuova estrazione del Million Day di oggi, mercoledì 19 agosto 2020. La lotteria a premi fissi di Lottomatica torna a far sperare migliaia di appassionati del gioco che ogni giorno dà la possibilità di poter vincere un milione di euro centrando i cinque numeri della combinazione fortunata. L’ultima volta è accaduto lo scorso 10 agosto, quando un vincitore ha realizzato la vincita milionaria a Busto Garolfo in provincia di Milano grazie ad un sistema integrale di 9 numeri. La vincita realizzata è stata la numero 117 da febbraio 2018, mese di esordio del gioco, ad oggi. Non mancano tuttavia ogni giorno le tante vincite inferiori, come quelle del valore fisso da mille euro realizzabile con il “4”, per poi scendere a 50 euro con tre numeri intercettati e fino a 2 euro, il premio di consolazione che va nelle tasche di coloro che indovinano appena due numeri della cinquina. Fino ad oggi, come spiega Agipronews, il Million Day ha distribuito vincite in tutta Italia, da Nord a Sud, per oltre 280 milioni di euro.

MILLION DAY, COME E DOVE GIOCARE

Per giocare al Million Day e tentare la fortuna basterà scegliere i propri cinque numeri fortunati scelti tra 1 e 55 ed incasellarli nella propria schedina di gioco. Ogni concorrente può decidere la propria modalità di giocata che può avvenire in ricevitoria oppure online o via app My Lotteries. Grazie alle nuove schedine multigiocata è possibile compilare fino a cinque giocate e con la schedina Million Day è possibile comporre i sistemi scegliendo tra 6 e 9 numeri. Ricordiamo che sullo scontrino rilasciato dal ricevitore sono riepilogate tutte le informazioni della propria giocata. In caso contrario sarà comunque possibile giocare anche online previa registrazione al sito Lottomatica dove è possibile usufruire di un bonus di benvenuto Million Day fino a 10 euro dopo la prima ricarica. L’App My Lotteries, infine, permette di comporre la giocata, assistere all’estrazione in diretta e verificare l’esito della propria giocata subito dopo le ore 19.00.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 19 AGOSTO 2020

–

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



