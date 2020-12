MILLION DAY/ Numeri vincenti oggi sabato 19 dicembre 2020

Finalmente è arrivato il momento che tutti stavamo aspettando: pochi istanti fa, alle ore 19.00 spaccate, si è tenuta l’estrazione del Million Day di oggi, sabato 19 dicembre 2020, ed a fondo pagina potrete controllare i cinque numeri vincenti ed effettuare le verifiche del caso. C’è grande curiosità di sapere se conosceremo già oggi il 145esimo vincitore milionario della storia del gioco, ma non ci resta che aspettare e vedere, per il momento vi ricordiamo che il maxi jackpot non è l’unico premio messo in palio: chi indovina quattro numeri vince 1.000 euro, chi indovina tre numeri si porta a casa 100 euro, chi indovina due numeri si mette in saccoccia 2 euro. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Per il momento è tutto, non ci resta che darvi appuntamento a domani per l’estrazione del Million Day di domenica 20 dicembre 2020. (Aggiornamento di MB)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 19 DICEMBRE 2020

6 – 14 – 16 – 32 – 39

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

CI SARÀ IL NUOVO VINCITORE DEL MILLION DAY?

Il weekend è finalmente arrivato, ma non si ferma la caccia al Million Day: è tutto pronto per l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, sabato 19 dicembre 2020. Sono trascorsi otto giorni dalle ultime vincite milionarie, quattro in un solo giorno, senza dimenticare le 264 vincite da 1.000 euro. Siamo alla ricerca del 145esimo vincitore della storia del gioco targato Lottomatica e in questi minuti è ancora possibile effettuare le ultime scommesse: fino alle ore 18.45 è consentito compilare le ultime giocate in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries. Quindici minuti più tardi è in programma l’estrazione della cinquina milionaria del Million Day: è possibile seguire l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

Continuiamo il nostro viaggio nell’universo del Million Day e accendiamo i riflettori sulle principali statistiche del gioco Lottomatica. Partiamo dai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: in prima posizione troviamo il 24, di cui non abbiano notizie ormai da 51 giorni. 37 e 38 mancano all’appello da 39 e da 37 turni, mentre 12 e 3 sono latitanti rispettivamente da 32 e 30 estrazioni. Il 18 ha un ritardo di 26 giorni, il 48 di 23 giorni e il 14 di 22 giorni. infine, il 16 non viene estratto da 20 turni, mentre il 5 da 18 turni. Passiamo adesso ai numeri frequenti del Million Day, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso: in vetta alla classifica troviamo il 20 con 44 estrazioni. Segue il 46 con 43 estrazioni, 2 e 51 vantano 42 estrazioni, mentre 17 e 55 sono a quota 40 estrazioni. Infine, troviamo 27, 31 e 37 fermi con 39 estrazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA