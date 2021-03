ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti: qual’e la combinazione di oggi 2 marzo 2021

I nuovi numeri vincenti del Million Day sono stati estratti in questi istanti e sono a disposizione dei numerosi concorrenti quotidiani per essere sottoposti alla consueta fase di verifica. Sono cinque le cifre magiche che anche oggi potrebbero regalare ad un fortunatissimo giocatore la gioia di entrare nell’Olimpo dei milionari grazie alla lotteria a premi fissi targata Lottomatica. Scorrendo di poco in fondo a questa pagine potrete trovare la cinquina estratta alle 19.00 in punto: sarà quella fortunata? Per scoprirlo basta confrontare le cifre estratte con quelle presenti sulla propria schedina di gioco.

Volete procedere ad una controverifica? Le modalità per soddisfare tutti i vostri dubbi non mancano. Per coloro che hanno eseguito la giocata online basterà collegarsi al sito ufficiale del Million Day. Dopo la consueta animazione si dovrà attendere l’esito della propria giocata. In alternativa sarà possibile usufruire anche della valida app Lotto grazie alla sezione “verifica vincita” che confermerà o meno se si è trattato della giocata fortunata. Inoltre sarà possibile controllare la cinquina estratta in questa domenica 28 febbraio anche collegandosi alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Buona fortuna! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 2 MARZO 2021

4 – 12 – 27 – 33 – 39

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

TUTTO È PRONTO PER LA CACCIA LA FORTUNATO VINCITORE MILIONARIO…

Prosegue la caccia al milione di euro messo in palio dal Million Day: alle ore 19.00 si terrà l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, martedì 2 marzo 2021. Siamo alla ricerca del 152esimo vincitore milionario della storia del gioco targato Lottomatica: ricordiamo che l’ultima maxi-vincita è stata registrata a Trezzano sul Naviglio (MI), premiato uno scommettitore che ha puntata su una giocata in abbonamento per 7 concorsi.

In questi minuti è ancora possibile effettuare le ultime giocate del caso: è consentito scommettere fino alle ore 18.45 in ricevitoria, sull’applicazione My Lotteries e sulle varie piattaforme online a disposizione. L’estrazione del Milllion Day, come già evidenziato prima, si terrà alle ore 19.00: è possibile seguirla in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, mentre qui su Il Sussidiario vi proporremo la combinazione dorata.

LA STATISTICHE DEL MILLION DAY

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo del Million Day e accendiamo i riflettori sulle statistiche. Partiamo dai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: in cima alla classifica troviamo il 34, re dei latitanti con un’assenza di 49 giorni. Del 52 non si hanno notizie da 39 estrazioni, mentre il 13 non si fa vedere da 34 concorsi. 39 e 36 non rientrano nella combinazione vincente rispettivamente da 32 e 31 turni, mentre il 17 manca all’appello da 22 giorni.

Passiamo adesso numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso: il 20 guida la classifica con 45 estrazioni, seguito dal 51 con 43 estrazioni. Troviamo 16, 17 e 46 con 42 estrazioni, mentre sono addirittura cinque i numeri con 41 estrazioni: si tratta di 2, 29, 37, 40 e 55.



