MILLION DAY/ Numeri vincenti 20 agosto 2020: estrazione della cinquina

I nuovi numeri vincenti del Million Day di oggi 20 agosto sono stati resi noti da pochi minuti e sono già disponibili per essere verificati. Per farlo basterà scorrere in fondo a questa pagina, dove sarà possibile consultare la combinazione estratta con quella presente sulla propria schedina di gioco. Ci sono tuttavia altre modalità attraverso le quali sarà possibile consultare le eventuali vincite, ad esempio online, sul sito ufficiale del Million Day, attraverso lo storico delle estrazioni nella apposita sezione “Estrazioni” oppure, se si è realizzata la giocata online, dalla homepage, alle 19.00 in punto, grazie all’animazione sotto la quale sarà possibile confrontare la propria giocata e scoprire l’esito. Le possibilità prevedono anche la consultazione direttamente in ricevitoria o tramite l’app My Lotteries dove è possibile non solo eseguire la propria giocata ma anche assistere all’estrazione in diretta. Da casa, infine, anche alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. In merito alle probabilità di vincita, invece, ricordiamo che in merito al premio maggiore di un milione di euro si parla di 1 su 3.478.761, mentre per la seconda vincita da mille euro relativa al “4” si parla di 1 probabilità su 13.915. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

CI SARÀ UN NUOVO VINCITORE?

Il Million Day è giunto alla sua estrazione settimanale centrale, quella di oggi, giovedì 20 agosto 2020, ma non muta il desiderio dei concorrenti appassionati di giocare e tentare di vincere il premio da un milione di euro messo in palio. Ogni sera alle 19.00 in punto è tempo di una nuova estrazione della lotteria a premi fissi di Lottomatica. Bastano cinque numeri per realizzare il sogno di una vita, ovvero vincere un milione di euro che potrebbe contribuire a cambiare radicalmente l’esistenza. Lo sanno bene i 117 super fortunati che da febbraio 2018 ad oggi sono entrati ufficialmente a far parte dei vincitori assoluti del Million Day. Abilità, intuizione e tanta ma tanta fortuna ha permesso a ciascuno di loro di intercettare la fatidica combinazione vincente e portarsi a casa l’ambito premio messo in palio quotidianamente. L’ultima memorabile vincita è stata messa a segno dieci giorni fa esatti, ovvero lunedì 10 agosto. Il fortunato giocatore, grazie ad un sistema integrato di 9 numeri messo a punto presso una ricevitoria a Busto Garolfo in provincia di Milano, ha potuto festeggiare alla grande la stagione estiva che, giorno dopo giorno, si avvia verso il suo gran finale.

MILLION DAY, COME GIOCARE E VINCITA MASSIMA

La voglia di vacanze e relax non ha frenato il desiderio di poter sfidare la Dea Bendata attraverso l’estrazione quotidiana del Million Day che torna anche in questo giovedì. Rammentiamo quindi come si gioca e quali sono le occasioni di vincere alla lotteria a premi fissi di Lottomatica. Giocare è semplicissimo: con una schedina al costo di un euro sarà possibile individuare 5 numeri da 1 a 55 compilando così la propria giocata singola, con possibilità di giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 20 estrazioni. Altre due modalità sono rappresentate dalla giocata plurima, che permette di inserire in una stessa schedina fino a 10 giocate singole ma con possibilità di giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 5 estrazioni. Infine la giocata sistemica che permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri sempre compresi tra 1 e 55 che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole. In riferimento alle vincite, quella massima è pari a un milione di euro a schedina per giocata singola e plurima intercettando l’intera combinazione. Per quella sistemica, invece, si può arrivare a vincere 1.023.080 con una combinazione da 9 numeri.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 20 AGOSTO 2020

8 – 11 – 14 – 20 – 41

