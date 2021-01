Million Day/ Estrazione numeri vincenti 20 gennaio 2021: oggi nuovo vincitore milionario?

I giochi sono fatti, ora è arrivato il momento delle verifiche: pochi istanti fa si è tenuta l’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day di oggi, mercoledì 20 gennaio 2021. C’è grande curiosità di conoscere il 150esimo vincitore milionario della storia del gioco a premi targato Lottomatica e in questi minuti sono in corso i controlli delle schedine, a caccia dello scommettitore baciato dalla fortuna.

Da questo momento in poi è possibile andare a piazzare scommesse per l’estrazione di giovedì 21 gennaio 2021. Il Sussidiario vi terrà aggiornati sulle vincite dell’estrazione tenutasi oggi, per il momento non ci resta che farvi l’in bocca al lupo: l’appuntamento è rinnovato a domani per un nuovo giro sulla giostra del Million Day! (Aggiornamento di MB)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 20 GENNAIO 2021

7 – 14 – 35 – 39 – 52

COME SI GIOCA AL MILLON DAY…

L’estrazione della combinazione del Million Day è sempre più vicina e proprio per questo motivo andiamo a ricordare quali sono le tipologie di giocata messe a disposizione da Lottomatica. Prendere parte al Million Day è semplicissimo: è necessario scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi, il costo è fisso a 1 euro. Questa è la classica giocata singola, che si può giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di venti estrazioni.

Un’altra tipologia di scommessa è la plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina fino a 10 giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, e al costo di 1 euro. Infine c’è la sistemistica, che permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole. Per queste due tipologie è possibile giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di cinque estrazioni. (Aggiornamento di MB)

NUOVO VINCITORE IN ARRIVO?

Chi sarà il 150esimo vincitore milionario della storia del Million Day? C’è grande curiosità di scoprirlo e tra poco arriverà il momento che tutti stiamo aspettando: alle ore 19.00 in punto è fissata l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, mercoledì 20 gennaio 2021. L’ultima maxi-vincita è stata registrata cinque giorni fa a Longo, provincia di Vicenza, grazie ad una giocata plurima dal valore di 5 euro.

L’estrazione della combinazione vincente del Million Day è in programma alle ore 19.00, come dicevamo, e sarà possibile seguirla su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. In alternativa potrete trovare i cinque numeri vincenti qui a fondo pagina. Attenzione però: in questi minuti è possibile effettuare le ultime scommesse: è consentito giocare fino alle ore 18.45 in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

Tra poco conosceremo i cinque numeri vincenti del Million Day, ma in questi minuti è possibile effettuare le ultime scommesse. Per questo motivo puntiamo i fari sulle statistiche, partendo dai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso: il 20 continua a guidare la classifica con 46 estrazioni, seguito da 46 fermo a 44 estrazioni. Il 51 e 55-17 sono rispettivamente a quota 43 e 41 estrazioni, il 16 è fermo a 40 estrazioni, mentre troviamo due numeri con 39 estrazioni: parliamo di 2 e 27.

Passiamo adesso ai numeri ritardatari del Million Day, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: in cima alla classifica c’è ancora il 33, assente da 48 estrazioni. Il 44 manca all’appello da 43 turni, mentre il 7 non si fa vedere da 41 giorni. Il 19 è latitante da 33 estrazioni, mentre 28 e 37 non vengono estratti da 30 turni. 1 e 27 sono invece assenti da 27 giorni.



