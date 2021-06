Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi 20 giugno 2021

ESTRAZIONE DOMENICALE DEL MILLION DAY RICCA DI PREMI?

Torna l’estrazione domenicale del Million Day di oggi, 20 giugno 2021. Alle ore 19.00, nonostante l’attenzione di molti italiani sarà concentrata sull’Italia in campo contro il Galles, sarà anche il momento di un nuovo concorso della lotteria a premi fissi targata Lottomatica, la quale si accinge a fare ritorno con i suoi cinque numeri vincenti. La serata potrebbe rivelarsi super fortunata per qualche concorrente appassionato che rischia, come ogni giorno, di trasformarsi in un milionario. Prima di conoscere quali sono le regole da seguire per riuscire a portarsi a casa il ricco tesoretto, andiamo alla scoperta degli ultimi dati relativi alle recenti ricche vincite realizzate con il Million Day.

Il portale Agipronews, in merito al Million Day, ci ricorda che l’ultima ricca vincita derivante dalla lotteria quotidiana a premi fissi è stata realizzata di recente, solo pochi giorni fa, e precisamente giovedì 17 giugno a Roma. La vincita è stata messa a segno appena sei giorni dopo l’ultimo premio milionario ed in particolare a Roma dove il fortunato concorrente, con una giocata di un solo euro è entrato nell’Olimpo dei milionari ricoprendo la posizione numero 172 dal lancio del gioco ad oggi. Solo dall’inizio dell’anno, invece, sono stati ben 26.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 20 GIUGNO 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLIONDAY, COME GIOCARE: LE REGOLE

Al Million Day il premio da un milione di euro realizzabile centrando tutti e cinque i numeri estratti non rappresenta il solo in palio. I concorrenti, infatti, possono vincere anche con il “4” e questo permetterà loro di portarsi a casa mille euro. Vincite anche con il “3” che permette di realizzare un premio da 50 euro. Si vince persino indovinando appena 2 numeri ma in quel caso la vincita sarà di 2 euro. Per giocare ci sono tre differenti modalità: recandosi in ricevitoria, tramite app My Lotteries oppure online. Ad ogni modo le regole sono sempre le medesime: basta mettere in gioco 5 numeri scelti da una rosa tra 1 a 55 al costo di un solo euro per quanto riguarda la giocata singola. In alternativa si può optare per la giocata plurima e fino alla sistemica. In questo ultimo caso occorre differenziare tra sistema Integrale e Ridotto. Con il sistema integrale si può arrivare a vincere fino ad un massimo di 1.023.080 euro!

