Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi 21 aprile 2021

MILLION DAY, TORNA LA CACCIA AL VINCITORE MILIONARIO

Prosegue senza sosta la caccia al milione di euro messo in palio dal Million Day: tra pochi minuti, alle ore 19.00 spaccate, è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, mercoledì 21 aprile 2021. Qui su Il Sussidiario potrete trovare la combinazione dorata per le verifiche del caso, ma vi ricordiamo che sarà possibile seguire l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Attenzione però: in questi minuti è ancora possibile piazzare le ultime scommesse per il Million Day. Come da tradizione, è consentito giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries. Ricordiamo che l’ultima maxi-vincita è stata registrata appena due giorni fa, lunedì 19 aprile: premiato uno scommettitore a Crispiano in provincia di Taranto grazie ad una giocata con sistema ridotto.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 21 APRILE 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LE TIPOLOGIE DI GIOCATA DEL MILLION DAY

Mancano pochi minuti all’estrazione della cinquina vincente, è tempo di andare a scoprire quali sono le tipologie di giocata del Million Day. Come ben sappiamo in questi minuti è ancora possibile effettuare le ultime scommesse e i giocatori possono ricorrere a tre modalità di giocata: la singola, la plurima e la sistemistica. La singola prevede la compilazione di una schedina con cinque numeri, bisogna scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi. La plurima consente l’inserimento all’interno della stessa bolletta di più giocate singole. La sistemistica del Million Day, infine, permette di scegliere da sei a nove numeri e di selezionare la tipologia di sistema tra integrale e ridotto: il sistema integrale sviluppa tutte le possibili giocate singole, mentre il sistema ridotto sviluppa una parte delle possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati. La singola può essere giocata in abbonamento fino a 20 concorsi, plurima e sistemistica fino a 5 concorsi.

