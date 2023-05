Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi 21 maggio 2023

OGGI NUOVA ESTRAZIONE DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Continua senza sosta il viaggio di Million Day ed Extra MillionDay in Italia per assegnare premi e gioie. Anche oggi sono in programma le estrazioni di questo gioco che si è fatto in quattro per i suoi appassionati. Nel vero senso dell’espressione, visto che nel tempo si è passati prima da una a due estrazioni, grazie all’estrazione aggiuntiva, per poi arrivare a quattro estrazioni, due alle 13:00 e altrettante alle 20:30. Sono così aumentate le possibilità di vincita per arrivare a conquistare il milione di euro che viene messo in palio.

L’ultima volta che è stato ottenuto questo incredibile premio risale a giovedì scorso, quando è stata centrata tale vincita nell’estrazione serale da parte di un giocatore di Gela. Dunque, sono arrivate a quota 254 le vincite milionarie da quando è stato lanciato questo gioco. Ora poi c’è pure Extra MillionDay, che offre altri premi, ma comunque interessanti. Non dovete far altro che seguirci in questo viaggio nel mondo del Million Day in attesa dei numeri vincenti che potrebbero cambiarvi non solo la giornata, ma proprio la vita…

COME SI GIOCA A MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Iniziamo a capire come si gioca a Million Day e ad Extra MillionDay. La schedina prevede più modalità di gioco. C’è la giocata singola, che prevede la scelta di una combinazione di 5 numeri (tra 1 e 55 compresi) e costa un euro. C’è la possibilità di giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 20 estrazioni. C’è poi la giocata plurima, che consente di inserire nella schedina fino a 10 giocate singole, ognuna composta da 5 numeri, sempre al costo di un euro ciascuna. Anche in questo caso si può giocare in abbonamento, ma fino ad un massimo di 5 estrazioni. In alternativa, c’è la giocata sistemistica, che consente la compilazione di una giocata selezionando da 6 a 9. Ma bisogna scegliere il tipo di sistema, tra integrale e ridotto. Il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole che si compongono con i numeri selezionati (da 6 giocate singole a 126), mentre quello ridotto genera solo una parte delle possibili giocate, quindi ha costi inferiori. Cosa cambia con Extra MillionDay? Basta aggiungere l’opzione alla giocata del Million Day scelta. L’esito dell’estrazione Extra è indipendente dalla giocata base effettuata al Million Day, ma i premi eventualmente conseguiti sono aggiuntivi ai premi della giocata base.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LE GIOCATE ONLINE

Al Million Day ed Extra MillionDay si può giocare anche online. Basta usare le proprie credenziali sui siti autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o entrare nella sezione dedicata dell’app My Lotteries tramite smartphone, tablet o pc. Questa è l’applicazione ufficiale delle Lotterie in Italia ed è disponibile per sistemi iOS e Android. Entrando nella sezione dedicata, il giocatore può compilare la propria schedina e consultare i risultati delle estrazioni in diretta. Inoltre, l’app consente di accedere all’archivio delle estrazioni passate e alle statistiche dei numeri ritardatari e frequenti. Il giocatore può anche verificare se la giocata eventualmente effettuata in ricevitoria è vincente, perché l’app ha una sezione dedicata alla verifica delle vincite. D’altra parte, è possibile approfondire pure le modalità di gioco tramite app. Chi si affida ai siti dei rivenditori autorizzati deve avere un conto gioco attivo, con il quale compilare la propria schedina e attendere le estrazioni di Million Day ed Extra MillionDay.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 21 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13.00

7 – 9 – 25 – 49 – 51

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 21 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13.00

8 – 13 – 27 – 29 – 33

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 21 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 21 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

