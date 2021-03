ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopri i numeri vincenti: combinazione di oggi 21 marzo 2021

Il momento della verità è arrivato: i numeri vincenti del Million Day sono freschi di estrazione. L’appuntamento si è tenuto puntualmente alle ore 19:00, quindi ora non dovete fare altro che controllare la cinquina fortunata per scoprire se la vostra giocata è vincente. Vi ricordiamo a tal proposito che potete controllare i numeri vincenti del Million Day in ricevitoria, oltre che sul sito ufficiale del gioco, ma è disponibile anche l’App Lotto e la pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Quel che è importante sapere è pure quanto si può vincere, perché in ballo non c’è solo il primo premio da un milione di euro. I premi, al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%, variano in base ai numeri giocati e a quelli indovinati. Con una giocata singola, ad esempio, si vincono mille euro tramite il “4”, si scende a 50 euro se si indovinano 3 numeri vincenti, mentre bisogna accontentarsi di due euro se si centra solo il “2”. (agg. di Silvana Palazzo)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 21 MARZO 2021

27 – 28 – 33 – 36 – 37

I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/

CI SARÀ UN NUOVO VINCITORE?

La caccia al Million Day riparte oggi, domenica 21 marzo 2021, con una nuova estrazione. Non c’è sosta, neppure la domenica questo concorso si prende una pausa. E quindi ci ritroviamo come sempre pronti a fornirvi i numeri vincenti, nella speranza che la Dea bendata si confermi generosa. Il momento è molto positivo, ne parla anche lo stesso gioco. Ci sono state ben sette vincite in soli 16 giorni. Dunque, il mese di marzo si è rivelato particolarmente fortunato. L’ultima vincita da un milione di euro è stata realizzata in Lombardia, per la precisione ad Arosio, in provincia di Como, dove tra l’altro il primo premio del Million Day è stato conquistato con una giocata singola da un euro, quindi una giocata semplicissima.

Un solo euro per vincere un milione di euro al Million Day! Un gran bel balzo, quello che sperano di compiere tutti coloro che partecipano all’estrazione giornaliera di questo gioco, che finora ha regalato ben 158 vincite milionarie. In ogni caso, noi vi rinnoviamo sempre l’invito a giocare responsabilmente.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY

La vicenda di Arosio è un assist perfetto per parlarvi della modalità di gioco del Million Day. Facile pensare che per riuscire a vincere un milione di euro serva chissà quale strategia, in realtà è tutto molto semplice e le modalità di gioco sono state pensate per tutti i gusti. Partiamo da quella singola: basta compilare la schedina con 5 numeri, l’importo della giocata è di un euro. C’è poi la giocata plurima, per la quale bisogna inserire nella stessa schedina più giocate singole. L’alternativa è rappresentata dalla giocata sistemistica, che offre la possibilità di un sistema integrale con cui sviluppare tutte le possibili giocate singole (da 6 a 126 combinazioni) e quello a sistema ridotto, che sviluppa una parte delle possibile giocate singole componibili con i numeri selezionati.

Inoltre, si può giocare al Million Day anche per più giorni consecutivi optando per il cosiddetto “abbonamento“. Per la giocata singola è possibile abbonarsi fino a 20 concorsi, per quelle sistemistiche e plurime fino a 5 concorsi.



