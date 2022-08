Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, 22 agosto 2022

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY: IN ARRIVO NUOVE VINCITE MILIONARIE?

Le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay si palesano anche in questa nuova settimana dell’ottavo mese dell’anno, con particolare riferimento alle estrazioni programmate per oggi, lunedì 22 agosto 2022. La speranza è che si possa finalmente archiviare il periodo negativo all’interno di questo concorso, che si protrae ormai da diverse settimane, tanto che nel mese corrente nessuno è riuscito nell’impresa di mettere le mani sull’agognato milione di euro e in quello precedente soltanto due persone ce l’hanno fatta.

Giocando gli stessi cinque numeri nei quali sono state riposte le speranze per il Million Day, si ha la grande occasione di prendere parte a una seconda estrazione di 5 numeri (l’Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima. Non va peraltro dimenticato che vi sono tre tipologie di giocate che possono essere associate all’Extra Million Day: si tratta della singola, della plurima e della sistemistica. Quali sono le tariffe? Si paga un euro nel primo caso, nel secondo il costo è legato alle giocate singole effettuate, nel terzo il prezzo è di un solo euro per ogni combinazione. Si accettano scommesse fino alle 20.20 per il concorso del Million Day del giorno e dalle 20.35 in avanti per quello del giorno seguente.

CLASSIFICA NUMERI FREQUENTI MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY

La classifica dei numeri frequenti del Million Day potrebbe contenere spunti davvero utili e indicativi per consentire ai giocatori di addivenire all’individuazione della cinquina che sarà estratta nel corso dell’odierna serata. Leggiamola dunque assieme, scoprendo che al primo posto della classifica resiste il 9, che di apparizioni ne ha raccolte 44. Alle sue spalle, poi, si fanno strada il 53, il 52, il 24 e il 22 (41).

Capitolo numeri frequenti dell’Extra MillionDay: esordiamo asserendo che in vetta si ergono il 5 (26 estrazioni) e il 19 (23), tallonati dal 32 e dal 29 (appaiati a quota 22). Segue a stretto giro di posta il 2 (20). Non resta adesso che pazientare sino a stasera per comprendere se le gerarchie di tali graduatorie saranno destinate a rimanere invariate oppure se subiranno scossoni notevoli, in grado di riscriverle totalmente.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY E EXTRA MILLION DAY

Anche la classifica dei numeri ritardatari del Million Day merita un accurato approfondimento, in quanto potenzialmente foriera di indicazioni utili per la compilazione della propria schedina di gioco. Consultiamola assieme a voi lettori, allora, scoprendo che nella top five dei ritardatari al primo posto vi è il 45, latitante da ben 53 estrazioni. In seconda posizione c’è il 22, che ha sin qui accumulato 39 turni di assenza. Al terzo posto troviamo il 25 (31), seguito dal tandem formato dal 29 e dal 27 (30).

Esaminando i ritardatari dell’Extra MillionDay, dalle statistiche disponibili sui portali telematici ufficiali si origina la seguente graduatoria, nella cui posizione di vertice troviamo il 14 (65 turni di ritardo), che mantiene un ampio divario rispetto alla seconda posizione. In tal senso, la top five viene completata dal 36 (37 assenze), dal 51 (27) e, infine, dal 45 e dal 38 (22).

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 22 AGOSTO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 22 AGOSTO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

