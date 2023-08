Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi 22 agosto 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LE ESTRAZIONI DI FINE ESTATE

Andiamo avanti con questa settimana che ci porta verso la fine dell’estate, con la speranza di consolarci con le ricchissime estrazioni del Million Day ed Extra MillionDay di oggi, martedì 22 agosto 2023. Le cinquine di ieri non hanno regalato il massimo premio ai giocatori, ma la speranza è l’ultima a morire e dunque anche in queste ore in molti sono intenzionati a riprovarci.

Per coloro che non ne fossero ancora a conoscenza, è possibile giocare in ricevitoria oppure più comodamente online. Se siete in vacanza, questa opzione è ideale. Le modalità con cui scegliere la propria cinquina, sperando sia quella vincente, sono diverse: giocata singola, giocata plurima e giocata sistemistica (con sistema integrale o ridotto). L’obiettivo è come sempre quello di indovinare tutti i numeri dell’estrazione per vincere 1 milione di euro per il Million Day e 100 mila euro per l’Extra MillionDay. L’ultimo giocatore a farcela è stato nell’estrazione di sabato scorso.

I RITARDATARI E I FREQUENTI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Prima della doppia estrazione di Million Day ed Extra MillionDay di oggi, diamo velocemente un’occhiata alle statistiche aggiornate del concorso, dato che possono essere un indizio interessante per i giocatori. Per quel che riguarda il gioco principale, la classifica dei ritardatari vede in testa il 49 con 66 assenze; il 20 con 61 assenze; il 26 con 36 assenze. La classifica dei frequenti invece vede primeggiare il 54, che si è ripetuto per 49 estrazioni; il 17 per 43 estrazioni; il 31 per 36 estrazioni.

Andiamo adesso all’Extra MillionDay. La classifica dei ritardatari in questo caso vede sul podio il 2 con 64 assenze; l’8 con 46 assenze; il 9 con 30 assenze. La classifica dei frequenti invece ha in testa il 41, che con 38 ripetizioni ha staccato sul 38, fermo a 37 ripetizioni. A chiudere il podio è il 28, che si è ripetuto per 36 estrazioni.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 22 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13.00

19 – 20 – 44 – 49 – 54

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 22 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13.00

19 – 20 – 44 – 49 – 54

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 22 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13.00

32 – 37 – 40 – 41 – 42

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 22 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13.00

32 – 37 – 40 – 41 – 42

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 22 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 22 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 22 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 22 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

