ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti: ci saranno nuovi vincitori oggi 22 febbraio 2021

I nuovi numeri del Million Day sono appena stati estratti e pronti per essere verificati. Le cinque cifre della nuova combinazione sono le stesse presenti sulla vostra schedina? In caso di risposta affermativa potrete iniziare i festeggiamenti: ciò significherebbe infatti essere tra i milionari della nuova giocata di questa domenica 21 febbraio. Basterà scorrere di poco questa pagina per scoprire subito la combinazione estratta in questi minuti o in alternativa vi lasciamo a seguire tutte le dritte per una controverifica che spazzerà via ogni dubbio su una possibile vincita.

Chi ha preferito giocare online si sarà certamente accorto, collegandosi al sito ufficiale del Million Day, che oltre all’animazione della cinquina sarà presente anche l’esito della propria giocata. Ma non è tutto. anche attraverso l’app Lotto è possibile avere la conferma della possibile vincita milionaria realizzabile centrando tutti e cinque i numeri estratti. Basta connettersi alla sezione “verifica vincita” per averne la conferma. Disponibile poi una ulteriore modalità, collegandosi alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Vi ricordiamo però che se ambite al premio più ricco c’è solo una probabilità su 3.478.761 che ciò possa accadere: buona fortuna! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 22 FEBBRAIO 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

CI SARÀ UN NUOVO VINCITORE MILIONARIO?

Inizia una nuova settimana e riparte la caccia al milione di euro messo in palio dal Million Day: tra pochi minuti è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, lunedì 22 febbraio 2021. Siamo alla ricerca del 151esimo vincitore milionario della storia del gioco targato Lottomatica e c’è grande curiosità di conoscere chi sarà il nuovo fortunato: ricordiamo che l’ultima maxi-vincita è stata registrata tredici giorni fa a Palermo grazie ad una giocata plurima da 5 euro.

In questi minuti è possibile effettuare le ultime scommesse in vista della nuova estrazione del Million Day: i giocatori hanno la possibilità di compilare schedine fino alle ore 18.45 ed è consentito farlo in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries. L’estrazione della combinazione che vale 1 milione di euro è in programma alle ore 19.00: sarà possibile l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, ma conoscerete come sempre la cinquina qui a fondo pagina.

LE TIPOLOGIE DI GIOCATA DEL MILLION DAY

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo del Million Day ed è tempo di andare a ricordare le modalità di giocata messe a disposizione da Lottomatica. Partiamo dalla giocata singola, che prevede la compilazione di una schedina con una combinazione di 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, l’importo della giocata è fisso a 1 euro. Gli scommettitori possono optare anche per altre due tipologie: parliamo della giocata plurima e della giocata sistemistica. La plurima permette di inserire nella stessa schedina più giocate singole, sempre composte da cinque numeri ed al costo di 1 euro. La sistemistica permette di scegliere da sei a nove numeri ed in questo caso è possibile scegliere tra sistema integrale e sistema ridotto: il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole, mentre il secondo sviluppa una parte delle possibili giocate singole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA