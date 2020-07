Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi 22 luglio 2020

Penultima settimana del mese, ma il gioco del Million Day, anche oggi 22 luglio ci regalerà puntuale un nuovo appuntamento con la fortuna. Il mese si è già rivelato particolarmente fortunato in quanto ha permesso di mettere a segno ben tre vincite milionarie, ma non è ancora detta l’ultima parola. Anche questa sera, infatti, potrebbe essere quella giusta per mettere a segno una bellissima vincita ed entrare ufficialmente nell’Olimpo dei concorrenti milionari grazie alla lotteria a premi fissi targata Lottomatica. Da febbraio 2018, mese di esordio del Million Day, sono stati ben 111 i vincitore del primo premio del valore di un milione di euro. L’ultimo arriva direttamente da Palau, piccolo centro in provincia di Sassari. Un fortunato giocatore è riuscito infatti nell’intento di mettere a segno tutti e cinque i numeri della combinazione vincente scelti da una rosa da 1 a 55 compreso. Non sono tuttavia mancate le altre vincite distribuite anche in questa nuova settimana: centrando 4 numeri della cinquina estratta, infatti, sarà possibile ottenere un bel premio da 1000 euro. Con il “3” la vincita scende a 50 euro ma si vince addirittura anche con il “2”, sebbene sia solo un premio di consolazione del valore di 2 euro e che permetterà di poter eseguire due giocate nei futuri concorsi giornalieri del Million Day.

MILLION DAY, COME E DOVE GIOCARE

La fortuna premia gli audaci e chi persevera: lo sanno bene i concorrenti appassionati del Million Day che anche oggi 22 luglio si ritroveranno ad attendere, alle 19.00 in punto, i risultati della nuova estrazione odierna. Cinque numeri stanno per essere estratti e ciascuno di loro potrebbe regalare nuove speranze. Ricordiamo che è possibile eseguire la nuova giocata tutti i giorni fino alle 18.45 e poi a partire dalle 19.05 per il giorno successivo. Insomma, ogni occasione è quella giusta per tentare la fortuna e sperare di essere baciati dalla Dea Bendata. Per giocare basterà compilare la schedina con i 5 numeri prescelti al costo fisso di un euro (giocata singola), ma sarà possibile anche eseguire una giocata plurima. In questo caso sarà possibile inserire nella medesima schedina più giocate singole ciascuna composta da 5 numeri e al costo di un euro. Le modalità sono le medesime degli altri giochi Lottomatica: in ricevitoria, online o attraverso l’App Lotto. I veri appassionati potranno infine optare per la giocata sistemica che permette di scegliere da 6 a 9 e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 22 LUGLIO 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



