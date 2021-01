ESTRAZIONE MILLION DAY/ Ecco i numeri vincenti di domenica 24 gennaio 2021

Da pochi istanti sono stati estratti i numeri vincenti del Million Day per questa domenica 24 gennaio 2021. Sono in tanti i concorrenti appassionati del gioco che sperano di poter rientrare nell’Olimpo dei milionari ma per riuscirci dovranno necessariamente aver centrato tutti e cinque i numeri della combinazione. Ecco allora che diventa utilissimo, a questo punto, procedere con la necessaria verifica della cinquina estratta che permetterà di poter scoprire prontamente se la Dea Bendata è stata generosa almeno quanto il primo premio messo in palio dalla lotteria di Lottomatica. Per procedere al controllo della cinquina consigliamo di dare subito uno sguardo alla combinazione che trovare in fondo alla pagina. In alternativa, un ulteriore controllo potrà essere compiuto collegandosi al sito del Million Day. In caso di giocata online, dopo l’animazione delle ore 19.00 sarà visibile anche la propria giocata con il relativo esito, in caso contrario si può procedere anche tramite app Lotto o alla pagina 782 di Mediavideo. In bocca al lupo! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 24 GENNAIO 2021

1 – 2 – 23 – 24 – 37

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

AVREMO UN NUOVO MILIONARIO OGGI?

Nella serata di domenica, torna puntuale l’appuntamento quotidiano con il Million Day, la lotteria a premi fissi di Lottomatica che non si prende neppure un giorno di vacanza. L’obiettivo è come sempre quello di riuscire a mettere a segno l’intera cinquina fortunata e portarsi a casa il milione di euro messo in palio. Impresa non semplice ma neppure impossibile come dimostrato finora da 149 fortunatissimi appassionati concorrenti del gioco, attivo da febbraio 2018. Al momento, infatti, sono già tre le vincite milionarie messe a segno dall’inizio del nuovo anno: dopo Marino (RM) e Pesaro, la terza è arrivata venerdì 15 gennaio a Longo (VI) nel Veneto. Con questa il numero dei milionari entrati nell’Olimpo dei super vincitori è salito a 149.

Fino ad oggi il Million Day ha distribuito in tutta Italia numerosissime vincite degne di nota per oltre 311 milioni di euro. Non solo la vincita realizzata con il “5” e pari a un milione di euro. Interessante anche il premio che si può vincere centrando quattro numeri e pari a mille euro. Si scende a 50 euro per coloro che indovineranno solo tre numeri ed infine due euro per chi avrà la fortuna di centrare il premio di consolazione con il “2”, che tuttavia rappresenterà un ottimo incentivo a fare sempre meglio.

MILLION DAY, COME SI GIOCA

Giocare al Million Day è la parte più semplice, dal momento che il gioco di Lottomatica richiede solo di mettere in schedina cinque numeri scegliendoli da una rosa tra 1 e 55 al costo di un solo euro ed attendere poi l’estrazione quotidiana delle ore 19.00. Questa rappresenta la giocata tradizionale, ovvero singola, ma c’è anche la modalità plurima e sistemica per veri appassionati del Million Day. Nel primo caso sarà possibile mettere in un’unica schedina più giocate singole mentre nel secondo è prevista la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri che potrà generare da 6 a 126 giocate singole in totale per una maggiore possibilità di vincita. Ad ogni modo ricordiamo sempre che per giocare (responsabilmente) alla lotteria quotidiana di Lottomatica c’è tempo fino alle 18.45 di ogni giorno mentre si potrà riprendere cinque minuti esatti dopo l’estrazione delle 19.00 per quanto riguarda la giocata valida per il concorso del giorno successivo.

