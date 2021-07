Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi 24 luglio

MILLION DAY, È TEMPO DI TENTARE LA FORTUNA

Prosegue la caccia al milione di euro messo in palio dal Million Day: è tutto pronto per l’estrazione dei cinque numeri vincenti del concorso di oggi, sabato 24 luglio 2021. Sono trascorsi diversi giorni dall’ultima vincita milionaria, registrata mercoledì 15 giugno: premiato uno scommettitore dell’agrigentino grazie ad una giocata plurima da cinque euro.

Siamo alla ricerca del 177esimo vincitore del maxi-jackpot della storia del Million Day e c’è grande attesa per l’estrazione delle ore 19.00, sarà possibile seguirla su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. In alternativa, come di consueto, potete trovare la combinazione vincente qui a fondo pagina. Attenzione però: fino alle ore 18.45 potrete effettuare le ultime scommesse del caso, ricordiamo che è consentito giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries.

MILLIONDAY, LE TIPOLOGIE DI SCOMMESSA

Sono gli ultimi minuti disponibili per piazzare scommesse pre-estrazione MillionDay e non ci resta che andare a ripassare le modalità di giocata messe a disposizione degli scommettitori. Partiamo dalla singola, ovvero dalla giocata base: è necessario scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi, il costo è fisso a 1 euro. Un’altra tipologia di giocata a disposizione è la plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro. Infine per il Million Day, abbiamo la giocata sistemistica, che permette di scegliere da 6 a 9 numeri e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto: il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole (126 combinazioni è il massimo), mentre il secondo sviluppa solo una parte delle possibili giocate singole e ha dunque dei costi inferiori.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY 24 LUGLIO 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



