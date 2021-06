MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI/ Scopri l’estrazione di oggi 25 giugno 2021 della cinquina

La caccia al 173esimo vincitore del Million Day è aperta, armatevi di schedine e preparatevi alle verifiche del caso: pochi istanti fa si è tenuta l’estrazione di oggi, venerdì 25 giugno 2021, ed è possibile effettuare controllare le giocate visualizzando la cinquina vincente a fondo pagina. Il jackpot da 1 milione di euro solletica le fantasie di tutti, ma non dimentichiamo le vincite secondarie: 1.000, 100 e 2 euro a seconda di chi indovina quattro, tre o due numeri della combinazione vincente. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Non ci resta che darvi appuntamento a domani – sabato 26 giugno 2021 – per una nuova estrazione del Million Day, in bocca al lupo da parte de Il Sussidiario! (Aggiornamento di MB)

QUALI SONO LE GIOCATE A DISPOSIZIONE?

Gli appassionati del Million Day che in questi minuti stanno effettuando le ultime giocate hanno la possibilità di scegliere tra tre tipologie di giocata: la giocata singola, la giocata plurima e la giocata sistemistica. La Singola prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri, l’importo della giocata è fisso a 1€. Più articolata è la Plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1€. La sistemistica si divide a sua volta in due modalità di scommessa, consentendo di scegliere da 6 a 9 numeri e di selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto: il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole, fino a un massimo di 126, mentre il secondo ne sviluppa solo una parte ed ha ovviamente dei costi inferiori. Appuntamento a tra poco per l’estrazione della cinquina vincente… (Aggiornamento di MB)

IN ARRIVO IL TERZO VINCITORE DEL MESE DEL MILLION DAY?

Il mese di giugno ci ha già regalato due vincitori milionari, non ci resta che scoprire se ci riserverà altre sorprese: è tutto pronto per l’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day di oggi, venerdì 25 giugno 2021. Alle ore 19.00 vi proporremo la cinquina che vale 1 milione di euro, in alternativa potrete seguire l’evento in diretta live su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Come dicevamo, l’ultima maxi-vincita del MillionDay risale a pochi giorni fa, esattamente giovedì 17 giugno: premiato uno scommettitore di Roma che ha puntato su una giocata singola da 1 euro. In questi minuti, fino alle ore 18.45, è possibile piazzare le ultime scommesse: ricordiamo che potete compilare schedine in ricevitoria, sull’app My Lotteries e sulle piattaforme online.

LE STATISTICHE DEL MILLIONDAY

Come dicevamo pochi istanti fa, in questi minuti gli appassionati del Million Day stanno effettuando le ultime giocate e per questo motivo è giunto il momento di scoprire quali sono le statistiche aggiornate del gioco Lottomatica. Partiamo dai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso: in vetta alla classifica troviamo l’1 con 45 estrazioni. Il 21 è fermo a quota 44 estrazioni, seguito da 50 e 55 con 43 estrazioni. 16 e 27 sono a 42 estrazioni, mentre 20 e 40 sono a quota 40 estrazioni. Passiamo adesso ai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: il re dei latitanti è il 9, assente da 59 giorni. 42 e 6 non si fanno vedere rispettivamente da 54 e 46 estrazioni, mentre non si hanno notizie di 4 e 37 da 30 e 29 concorsi. Segnaliamo infine il ritardo di 47, 27 e 33, rispettivamente di 25, 24 e 23 giorni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 25 GIUGNO 2021

18 – 32 – 44 – 46 – 54

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



