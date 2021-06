Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi 27 giugno 2021

MILLION DAY, DOMENICA FORTUNATA?

Anche di domenica il Million Day non abbandona i suoi appassionati e oggi, 27 giugno, torna in occasione dell’ultima domenica di giugno. Appuntamento quindi alle 19.00 in punto con l’estrazione che va a chiudere la settimana e che potrebbe rivelarsi come sempre estremamente fortunata. Prima di scoprire le semplici regole e le altre informazioni legate alla lotteria quotidiana a premi fissi targata Lottomatica, scopriamo le ultime vincite importanti che sono state realizzate grazie a questo gioco.

A fornirci gli ultimi dati puntuali è il portale Agipronews: l’ultima vincita milionaria è stata centrata lo scorso giovedì 17 giugno a Roma grazie ad una giocata di un solo euro. Il premio da un milione di euro è giunto a distanza di appena sei giorni dalla precedente vincita ed ha contribuito a far salire a 172 i vincitori milionari del Million Day. Il numero dei milionari nel 2021 è già arrivato a ben 26! Come andrà questa sera? Non ci resta che incrociare le dita e confidare nella nuova cinquina fortunata.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 27 GIUGNO 2021

MILLIONDAY, REGOLE E TIPOLOGIE DI GIOCATA

Oltre alle vincite da un milione di euro, il Million Day dal suo lancio (febbraio 2018) ad oggi ha distribuito in tutta Italia oltre 45 mila vincite da mille euro! Grazie alla lotteria quotidiana, infatti, è possibile incassare anche altri interessanti premi: con il “4” si vincono mille euro, ma vincite (anche se decisamente più basse) sono previste anche con il “3” ed il “2”, rispettivamente di 50 euro e 2 euro. Ma come poter giocare e tentare la sorte? Le regole sono come sempre molto semplici e prevedono la scelta di cinque numeri da una rosa tra 1 e 55 da mettere in gioco al costo di un solo euro. La giocata avviene ogni giorno dalle ore 19 ma ci sono varie modalità. La classica per il MillionDay è quella da un solo euro chiamata anche giocata singola. A questa si associano poi le giocate plurime e sistemiche per veri appassionati. Nel primo caso è possibile inserire nella stessa schedina 10 giocate singole mentre nella seconda si tratta di una combinazione da 6 a 9 numeri che porta a generare un minimo di 6 ed un massimo di 126 giocate singole. In questo caso, ovviamente, in caso di vincita massima il premio è addirittura superiore ad un milione di euro!

