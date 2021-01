ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti: scopri la cinquina di oggi 29 gennaio 2021

Prendete le schedine in mano, è tempo di andare a conoscere la combinazione che vale 1 milione di euro: pochi istanti fa si è tenuta l’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day di oggi, venerdì 29 gennaio 2021. Come vi abbiamo già evidenziato, potete conoscere i numeri estratti qui sotto e scoprire se la dea Bendata ha scelto voi!

Chi azzecca i cinque numeri si porta a casa 1 milione di euro, questo lo sappiamo, ma attenzione anche ai premi secondari del Million Day: 1.000 euro per chi indovina quattro numeri, 100 euro per chi azzecca tre numeri e 2 euro per chi becca due numeri. Da questo momento in poi è possibile piazzare scommesse per l’estrazione di domani. Per oggi è tutto: Il Sussidiario vi fa l’in bocca al lupo e vi dà appuntamento a sabato 30 gennaio 2021. (Aggiornamento di MB)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 29 GENNAIO 2021

14 – 22 – 25 – 36 – 54

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

A QUANDO RISALE L’ULTIMA MAXI-VINCITA DEL MILLION DAY

Sono trascorse esattamente due settimane dall’ultima maxi-vincita, oggi riparte la caccia al milione di euro messo in palio dal Million Day: è tutto pronto per l’estrazione di venerdì 29 gennaio 2021. Potrete conoscere la combinazione dorata qui a fondo pagina, ma in alternativa è possibile seguire l’estrazione delle ore 19.00 in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Lo scorso venerdì 15 gennaio è stato premiato al Million Day uno scommettitore di Longo, provincia di Vicenza, e c’è grande curiosità di conoscere dove verrà eletto il 150esimo vincitore della storia del gioco Lottomatica. Ricordiamo che in questi minuti è possibile effettuare le ultime giocate: fino alle ore 18.45 è consentito compilare schedine in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo del Million Day e accendiamo i riflettori sulle principali statistiche. Partiamo dai numeri ritardatari: in cima alla classifica troviamo il 44, che non viene estratto da 52 giorni. Poi spazio a 19 e 28, che mancano all’appello da 42 e 39 estrazioni, mentre il 27 non si fa vedere da 36 turni. L’8 è latitante da 30 giorni, mentre il 25 non rientra nella combinazione vincente da 27 estrazioni.

Passiamo adesso ai numeri frequenti del Million Day, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso. In prima posizione c’è ancora il 20 con 47 estrazioni. Il 46 segue a stretto giro di posta con 44 estrazioni, mentre 17 e 51 sono fermi a quota 42 estrazioni. Il 16 continua l’elenco con 41 estrazioni, mentre troviamo tre numeri con 39 estrazioni: sono 27, 50 e 55.



© RIPRODUZIONE RISERVATA