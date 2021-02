ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti: scopri la cinquina di oggi 3 febbraio 2021

Finalmente ci siamo, è arrivato il momento che tutti stavamo aspettando: pochi istanti fa, alle ore 19.00 in punto, si è tenuta l’estrazione del Million Day di oggi, mercoledì 3 febbraio 2021, e non ci resta che scoprire se festeggeremo il 150esimo vincitore milionario della storia del gioco Lottomatica. Come ormai ben sappiamo, chi indovina la cinquina vincente si porta a casa 1 milione di euro, ma sono previsti anche altri premi.

Questo è l’elenco dei premi secondari: chi indovina quattro numeri su cinque si porta a casa 1.000 euro, chi ne indovina tre su cinque si porta a casa 100 euro, mentre chi ne indovina due su cinque si deve accontentare di 2 euro. Per oggi è tutto: non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento a domani, giovedì 4 febbraio 2021, per una nuova estrazione del Million Day. (Aggiornamento di MB)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 3 FEBBRAIO 2021

21 – 25 – 28 – 29 – 42

LE PRINCIPALI STATISTICHE: ECCO CHE NUMERI POTRESTI SCEGLIERE

Questi sono gli ultimi minuti a disposizione degli scommettitori del Million Day per piazzare le scommesse per l’estrazione di oggi e vi forniamo qualche spunto attraverso le principali statistiche. Partiamo dai numeri frequenti: in cima alla classifica troviamo il 20 con 47 estrazioni. 17 e 51 vantano 43 estrazioni, subito dietro c’è il 46 con 42 estrazioni. Il 16 è a quota 41 estrazioni, mentre troviamo ben cinque numeri con 39 estrazioni: 2, 27, 37, 50 e 55.

Passiamo adesso ai numeri ritardatari, ovvero quelli che non rientrano nella combinazione vincente da più tempo: medaglia d’oro al 19, che manca all’appello da 47 estrazioni. Argento al 27 e bronzo all’8, rispettivamente assenti da 41 e 35 giorni. Il 4 non viene estratto da 28 turni, mentre 38 e 53 sono latitanti da 25 giorni. Infine, spazio a 18 e 34 con un’assenza di 22 estrazioni. (Aggiornamento di MB)

TORNA LA CACCIA AL VINCITORE DEL MILLION DAY

Nuovo giorno, nuova corsa: è tutto pronto per l’estrazione del Million Day di oggi, mercoledì 3 febbraio 2021. Prosegue la caccia al milione di euro messo in palio dal gioco targato Lottomatica, l’ultima maxi-vincita risale a decine di giorni fa, al 15 gennaio per l’esattezza: premiato uno scommettitore di Longo, provincia di Vicenza, grazie ad una giocata plurima da 5 euro.

Ora dobbiamo eleggere il 150esimo vincitore del Million Day e c’è tempo per giocare fino alle ore 18.45: come ben sappiamo, è possibile scommettere in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries. L’estrazione, invece, è in programma alle ore 19.00 ed è possibile seguirla in ricevitoria, www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Ovviamente, in alternativa, potrete conoscere i cinque numeri vincenti sulle pagine de ilsussidiario.net.

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

In attesa di conoscere i cinque numeri vincenti del Million Day, andiamo a ripassare quali sono le modalità di giocata messe a disposizione da Lottomatica. Partiamo dalla giocata base, ovvero dalla giocata singola: questa prevede la compilazione di una schedina con una combinazione di 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, l’importo della giocata è fisso a 1 euro.

Poi c’è la giocata plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina fino a 10 giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, e al costo di 1 euro. Infine c’è la giocata sistemistica del Million Day, che permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole. É possibile giocare la giocata singola in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 20 estrazioni, mentre la plurima e la sistemistica fino ad un massimod i 5 estrazioni.



