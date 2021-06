ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopri i numeri vincenti di oggi 3 giugno 2021: quali sono?

Tra poco scopriremo se è il giorno giusto per festeggiare il 170esimo vincitore milionario della storia del Million Day: alle ore 19.00 in punto si è tenuta l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, giovedì 3 giugno 2021, e potete trovare la cinquina dorata subito qui sotto. Questi sono i minuti delle verifiche di rito, nella speranza di aver azzeccato la cinquina così da assicurarsi il milione di euro. Non dimentichiamo i premi secondari previsti dal gioco Lottomatica: 1.000 euro per chi indovina quattro numeri, 100 euro per chi azzecca tre numeri e 2 euro per chi becca due numeri. Ricordiamo che da questo momento in poi, fino alle ore 18.45 di giovedì, è possibile compilare schedine per l’estrazione di venerdì 4 giugno 2021. Per oggi è tutto, Il Sussidiario vi dà appuntamento a domani! (Aggiornamento di MB)

ESTRAZIONE MILLION DAY, CI SARANNO NUOVI MILIONARI?

È tutto pronto per una nuova estrazione del Million Day: alle ore 19.00 conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, giovedì 3 giugno 2021. Sono trascorsi diversi giorni dall’ultima vittoria milionaria al Million Day: lo scorso 14 maggio è stato un fortunato scommettitore di Palermo, in Sicilia, ad assicurarsi il milione di euro messo in palio dal gioco targato Lottomatica.

C’è tempo per effettuare le ultime scommesse al Million Day fino alle ore 18.45: è possibile giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries. L’estrazione della cinquina milionaria del Million Day è in programma invece quindici minuti più tardi, alle ore 19.00: è possibile seguirla su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, mentre su Il Sussidiario potrete conoscere la combinazione dorata a fondo pagina.

LE STATISTICHE DEL MILLIONDAY

Nuovi aggiornamenti in vista dell’estrazione del Million Day di oggi, mercoledì 2 giugno 2021, è tempo di andare a conoscere le principali statistiche del gioco Lottomatica. Partiamo dai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso: in cima alla classifica troviamo il 27 con 45 estrazioni, seguito da 1 e 21, rispettivamente con 43 e 42 estrazioni. 50 e 55 sono fermi a quota 41 estrazioni, mentre 20 e 46 non vanno oltre le 40 estrazioni. Segnaliamo infine 4 e 16 con 39 estrazioni.

Passiamo adesso ai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: in vetta spazio al 2, assente da 46 giorni. Subito dietro troviamo 9 e 41, che non si fanno vedere rispettivamente da 37 e 34 estrazioni. 10 e 42 non rientrano nella combinazione vincente da 32 concorsi, mentre 12 e 5 sono out da 31 e 29 turni. Segnaliamo infine il ritardo di 11 e 6, di cui non si hanno rispettivamente notizie da 26 e 24 giorni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 3 GIUGNO 2021

1 – 10 – 44 – 49 – 52

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

