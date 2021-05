Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi 30 maggio 2021

Un’altra estrazione del Million Day: neppure la domenica si prende una paese questo gioco che mette in palio un milione di euro. Oggi, domenica 30 maggio 2021, si tiene dunque un nuovo concorso. Questo vuol dire che si può chiudere nel migliore dei modi la settimana e aprirsi ad un futuro luminoso in caso di grande vincita. In questo modo vedremmo crescere la lista dei milionari, che ha accolto un nuovo fortunato il 14 maggio. In questo caso la vincita è stata realizzata a Palermo, quindi in Sicilia. Ed è bastata una giocata singola da un euro. Quindi, con un solo euro è stato vinto un milione di euro. Una vincita incredibile, la 169esima se consideriamo tutte quelle che sono state centrate finora.

L’auspicio, dunque, è di riuscire a dare un’altra scossa al contatore delle vincite. Ma a prescindere dalla modalità di gioco che intendete scegliere, ricordate che si può fare la propria giocata tutti i giorni fino alle 18:45. Quindi, dalle 19:05 in poi si effettua la giocata per l’estrazione del giorno successivo.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY

Ma torniamo alle modalità di gioco, perché si può partecipare all’estrazione del Million Day in diversi modi. Tra le strade previste anche quella online. Si può giocare, infatti, attraverso tutti i siti di gioco autorizzati da AAMS, aprendo un conto di gioco o accedendo con le proprie credenziali se la registrazione è stata già effettuata. Entriamo ora nel merito della schedina. Si può effettuare la giocata singola, compilando una schedina con una combinazione di 5 numeri (tra 1 e 55 compresi). L’importo è di un euro ed è possibile abbonare la giocata fino ad un massimo di 20 estrazioni.

C’è poi la giocata plurima con cui si possono fare fino a 10 giocate singole, ma in questo caso ci si può abbonare per massimo 5 estrazioni. La giocata sistemistica invece prevede la compilazione sistemistica in cui selezionare da 6 a 9 numeri, selezionando poi il tipo di sistema tra integrale e ridotto. Nel primo caso, si sviluppano tutte le possibile giocate singole, mentre il secondo genera una parte di possibili giocate singole componibili.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 30 MAGGIO 2021

