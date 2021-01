ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti di oggi domenica 31 gennaio 2021

Pochi minuti fa sono stati resi noti i nuovi numeri vincenti del Million Day per il concorso di oggi 31 gennaio nonchè gli ultimi di questo primo mese del 2021. Alla vigilia dell’esordio di febbraio, quali sono stati i risultati di questa estrazione? Lo scopriremo solo previa verifica della cinquina fortunata che per qualcuno potrebbe rappresentare il sogno di un cambio vita repentino. Ora, ciò che occorre fare è procedere con l’immancabile controllo attraverso i canali ufficiali. Intanto troverete la combinazione esatta appena più in basso a questa pagina ma questo non sarà il solo modo per controllare se siete o meno rientrati nell’Olimpo dei milionari grazie al Million Day.

In alternativa potreste sempre fare dei controlli ulteriori per una maggiore sicurezza, collegandovi al sito ufficiale del Million Day dove, dopo l’estrazione delle 19.00, oltre all’animazione sarà possibile vedere anche l’esito della propria giocata se compiuta online oppure scoprire la combinazione esatta dall’archivio. Sarà inoltre possibile ottenere informazioni dettagliate e precise anche dall’app Lotto o ancora dalla pagina 782 di Mediavideo. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 31 GENNAIO 2021

2 – 17 – 29 – 42 – 50

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY: I NUMERI RITARDATARI E FREQUENTI

Nuovo appuntamento con le statistiche del Million Day relative ai numeri ritardatari ed a quelli frequenti. Prima di immergerci in una nuova estrazione, ecco quasi sono le cifre da tenere bene a mente e che potrebbero ispirare la nuova giocata alla lotteria a premi fissi di Lottomatica. Tra i principali numeri che continuano a latitare segnaliamo il 19, che conquista il primo posto con ben 44 estrazioni mancanti. A quota 38 estrazioni saltate troviamo subito alle sue spalle il numero 27, mentre sono 32 gli appuntamenti ai quali non si è presentato il numero 8, che va a completare il podio. Appena fuori troviamo il 3 che si fa desiderare da ben 26 estrazioni mentre il 4 da 25 concorsi latita senza sosta. A mancare da 22 estrazioni sono ben tre numeri, ovvero il 53, il 38 ed il 6. A chiudere la top ten dei ritardatari ben due presenze, rispettivamente il 34 ed il 18 che ad oggi hanno saltato 19 appuntamenti.

Come sono messe invece le statistiche relative ai numeri frequenti? Al primo posto in cima alla classifica troviamo il 20, a quota 47 estrazioni. Lo segue il 46 presente da 44 estrazioni mentre il 51 ha collezionato ad oggi 43 concorsi. Sono 42 le estrazioni accumulate dal 17 mentre il 16 si piazza alle spalle con 41 appuntamenti. A quota 39 estrazioni troviamo i numeri 55 e 27 mentre la top ten si completa a quota 38 concorsi con i numeri 37, 31 e 2. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

CI SARÀ UN NUOVO VINCITORE MILIONARIO?

Anche in questa domenica, 31 gennaio 2021, torna puntuale l’appuntamento all’insegna del Million Day, la lotteria a premi fissi targata Lottomatica. Il nuovo anno ha incoronato ben tre nuovi milionari portando così il numero totale dei concorrenti super fortunati a ben 149 dall’inizio del gioco ad oggi. Tuttavia c’è ancora una possibilità per aumentare i nuovi ingressi nell’Olimpo del milionari in quanto oggi potrebbe essere una domenica ulteriormente fortunata per coloro che decideranno di sfidare la Dea Bendata. Nel frattempo possiamo dirvi che dall’inizio del gioco il Million Day ha distribuito in tutta Italia, da Nord a Sud, premi per un totale di oltre 311 milioni di euro.

L’ultimo milionario del Million Day risale allo scorso 15 gennaio quando a Longo (VI) un fortunatissimo giocatore si è impossessato del massimo premio messo in palio grazie ad una giocata plurima del valore di 5 euro. Le possibilità di vincere al gioco quotidiano di Lottomatica sono sempre numerose anche grazie alle altre categorie di vincita. La più interessante oltre al “5” da un milione di euro resta ovviamente il “4” da mille euro. C’è poi il “3” che vale 50 euro ed il “2”, che rappresenta il premio di consolazione del valore di 2 euro.

MILLION DAY, COME GIOCARE

Quella che sta per concludersi potrebbe rivelarsi una domenica davvero fortunata per i giocatori del Million Day che potrebbero chiudere il mese di gennaio in bellezza. Per giocare alla lotteria quotidiana è molto semplice in quanto basterà mettere in fila sulla propria schedina di gioco ben 5 numeri compresi tra 1 e 55 al costo di un solo euro. Ogni estrazione si svolge a partire dalle ore 19.00, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica. Le modalità di giocata variano in base all’esperienza ed alla voglia di mettersi in gioco.

Dalla classica giocata singola appena descritta passando per la giocata plurima e sistemica. In tutti i casi sarà possibile abbonarsi a più concorsi consecutivi. Con la giocata plurima è possibile inserire all’interno della medesima schedina fino a 10 giocate singole ciascuna composta da 5 numeri sempre al costo di 1 euro a schedina mentre la sistemica consente di compilare una combinazione da 6 a 9 numeri sempre tra 1 e 55 generando un minimo di 6 ed un massimo di 126 giocate singole.



© RIPRODUZIONE RISERVATA