Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi 4 giugno 2021

IL MILLION DAY DI OGGI REGALERÀ IL SUPER PREMIO?

Continua la caccia al milione di euro messo in palio dal MillionDay: alle ore 19.00 conosceremo i cinque numeri vincenti dell’estrazione di oggi, venerdì 4 giugno 2021. Il mese di maggio è partito con il piede giusto: è stato infatti già stato registrato il primo vincitore milionario, premiato uno scommettitore che ha puntato su una giocata singola dal costo di 1 euro.

Adesso siamo alla ricerca del 170esimo vincitore milionario della storia del Million Day ed in questi minuti tanti scommettitori stanno piazzando le ultime giocate: ricordiamo che è possibile compilare schedine fino alle ore 18.45 in ricevitoria, tramite le piattaforme online e sull’app My Lotteries. L’estrazione è in programma alle ore 19.00 e potrete seguirla in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLIONDAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

Dopo aver presentato il nuovo appuntamento con il Million Day, è tempo di andare a ricordare le tipologie di giocata messe a disposizione da Lottomatica. Ci sono tre modalità: singola, plurima e sistemistica. Partiamo dalla singola: la prima prevede la compilazione di una schedina con una combinazione di cinque numeri, tra 1 e 55 compresi, l’importo della giocata è fisso a 1 euro.

La plurima consente di inserire all’interno della stessa schedina del Million Day fino a 10 giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, e al costo di 1 euro, mentre la sistemistica permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 4 GIUGNO 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



