Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi 5 agosto 2023

MILLION DAY, NUOVA ESTRAZIONE FORTUNATA?

Anche oggi, in questo sabato 5 agosto, l’appuntamento è con il Million Day. Ricordiamo che si tratta di un gioco quotidiano, con estrazioni che avvengono tutti i giorni, festivi compresi. L’appuntamento è addirittura di due volte al giorno: ci sono infatti due estrazioni, una alle 13 e la seconda alle 20.30. Il gioco permette di portare a casa fino a un milione: una cifra che si può ottenere indovinando i cinque numeri vincenti. I numeri vanno scelti dall’1 al 55 ed è possibile inoltre giocare anche ad un altro concorso, quello aggiuntivo dell’Extra Million Day, che invece permette di vincere altri premi, sommabili al concorso primate, fino ad un massimo di 100mila euro.

COME GIOCARE AL MILLION DAY

Passiamo adesso alle regole del gioco del Million Day: giocare è molto semplice ma può servire un riepilogo prima di scegliere i propri numeri fortunati. Per giocare al Million Day e all’Extra Million Day basta scegliere cinque numeri per il gioco principale, che vanno dall’1 al 55, e 5 per il secondo. Ricordiamo infatti che è possibile giocare al Million Day ma anche al concorso aggiuntivo dell’Extra, con un solo euro in più. Per puntare sui propri numeri favoriti è possibile recarsi in ricevitoria oppure compilare l’apposita schedina online. Esistono vari tipi di giocata: quella semplice con la quale si punta su una cinquina completa, quella giocata plurima con la quale si scommette su più di una cinquina (massimo dieci) e infine la giocata sistemica. Per quanto riguarda l’Extra Million Day, invece, ricordiamo che i numeri estratti saranno sempre cinque ma si tratta di quelli non usciti nel concorso principale del Million Day.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 5 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

7 – 8 – 22 – 33 – 34

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 5 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

12 – 23 -40 – 45 -49

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 5 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 5 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

–

