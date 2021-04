Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi 7 aprile 2021

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 7 APRILE 2021

COSA ASPETTARCI DA QUESTA NUOVA ESTRAZIONE?

Continuiamo la caccia al milione di euro messo in palio dal Million Day anche oggi, mercoledì 7 aprile 2021: tra pochi minuti, alle ore 19.00 in punto, è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti. Siamo alla ricerca del 162esimo vincitore milionario della storia del gioco targato Lottomatica: le ultime due maxi-vincite sono state registrate venerdì 2 aprile in Campania e sabato 3 Aprile Emilia-Romagna.

In questi minuti è possibile effettuare le ultime giocate al Million Day: fino alle ore 18.45 gli scommettitori hanno la possibilità di piazzare puntate in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries. L’estrazione è in programma alle ore 19.00: sarà possibile seguirla in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

LE STATISTICHE DEL MILLION DAY

Dopo aver analizzato le tipologie di giocata del Million Day, è tempo di andare a scoprire quali sono le principali statistiche del gioco targato Lottomatica. Partiamo dai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso: in cima alla classifica troviamo 29 e 46, entrambi con 43 estrazioni. Tre numeri invece a quota 42 estrazioni: parliamo di 2, 27 e 51. Il 17 è a 41 estrazioni, mentre 20 e 21 seguono con 40 estrazioni. Passiamo adesso ai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: il re dei latitanti è il 32 che manca all’appello da 38 estrazioni, mentre il 5 non si fa vedere da 37 concorsi. Non si hanno notizie di 40 e 6 rispettivamente da 33 e 31 turni, mentre 53 e 14 sono assenti da 28 e 24 estrazioni. Appuntamento a tra poco con l’estrazione della cinquina vincente…

