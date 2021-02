ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti: scopri la cinquina estratta oggi 9 febbraio 2021

Prosegue la caccia al milione di euro messo in palio dal Million Day ed è arrivato il momento che tutti stavano aspettando: pochi istanti fa si è tenuta l’estrazione della cinquina vincente, che potete trovare subito qui sotto. Come già evidenziamo, dobbiamo eleggere il 150esimo vincitore milionario della storia del gioco a premi e c’è grande curiosità di scoprire il suo nome…

Il maxi-jackpot non è l’unico premio messo in palio: chi indovina quattro numeri si assicura 1.000 euro, chi azzecca tre numeri si porta a casa 100 euro, mentre chi becca due numeri vince 2 euro. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Da questo momento in poi è possibile piazzare scommesse per l’estrazione di mercoledì 10 febbraio 2021. Per oggi è tutto, Il Sussidiario vi dà appuntamento a domani per un nuovo giro sulla giostra del Million Day… (Aggiornamento di MB)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 9 FEBBRAIO 2021

25 – 26 – 28 – 29 – 30

ECCO QUAND’È STATA L’ULTIMA MAXI VITTORIA AL MILLION DAY

Nuovo giorno, nuova estrazione del Million Day: alle ore 19.00 è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, martedì 9 febbraio 2021. Potrete conoscere la cinquina che vale 1 milione di euro qui sulle pagine de Il Sussidiario, ma vi ricordiamo che è possibile anche seguire l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

L’ultima maxi-vittoria al Million Day è stata registrata lo scorso 15 gennaio 2021 a Longo, provincia di Vicenza: premiato uno scommettitore che ha puntato su una giocata plurima da 5 euro. In questi minuti è consentito piazzare le ultime scommesse: fino alle ore 18.45 è possibile scommettere in ricevitoria, sulle piattaforma online e tramite l’applicazione My Lotteries.

LE TIPOLOGIE DI GIOCATA DEL MILLION DAY

In questi minuti è possibile effettuare le ultime scommesse prima dell’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day e per questo motivo andiamo a scoprire quali sono le tre tipologie di giocata messe a disposizione da Lottomatica. Prendere parte al Million Day è facilissimo: l’importo di ciascuna giocata è fisso a 1 euro ed è possibile scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi.

La giocata singola è la giocata base del Million Day ed è possibile giocarla per più giorni consecutivi fino a 20 concorsi in abbonamenti. La giocata plurima invece consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro. Infine, la giocata sistemistica permette di scegliere da 6 a 9 numeri e di selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto. Sia per plurima che per sistemistica è possibile giocare per più giorni consecutivi fino a 5 concorsi.



